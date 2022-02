Le foto della quarta serata di Sanremo

La quarta serata del Festival di Sanremo è stata dedicata alle cover di canzoni italiane e straniere, spesso eseguite in duetto con cantanti o musicisti intervenuti come ospiti. Tra gli altri, Gianni Morandi è stato accompagnato da Jovanotti, Emma da Francesca Michielin e Achille Lauro da Loredana Bertè, davanti alla quale si è poi inginocchiato. La co-conduttrice della serata assieme ad Amadeus è stata l’attrice Maria Chiara Giannetta, nota per il suo ruolo in Don Matteo e per la recente serie di Netflix Blanca. Anche venerdì non sono mancate le citazioni al Fantasanremo, il gioco online ispirato al fantacalcio che un po’ a sorpresa è stato preso molto sul serio da alcuni cantanti.

Dopo le esibizioni di venerdì, Mahmood e Blanco continuano a guidare la classifica provvisoria del Festival, mentre Gianni Morandi è passato in seconda posizione, facendo finire Elisa al terzo posto.

Quella di sabato sarà la quinta e ultima serata del Festival. Ad accompagnare Amadeus nella conduzione ci sarà l’attrice Sabrina Ferilli, e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe partecipare come ospite anche Marco Mengoni, che nel 2013 vinse il Festival con “L’essenziale”.