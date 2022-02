Ancora Inter-Milan, un anno dopo

Il 21 febbraio 2021 l’Inter vinse 3-0 il derby di ritorno contro il Milan. Fino a quel momento le due squadre milanesi erano state appaiate in testa alla classifica di Serie A per la prima volta in oltre un decennio. Con quella vittoria — arrivata un mese dopo il quarto di Coppa Italia deciso da uno degli ultimi gol in Italia di Christian Eriksen — l’Inter si staccò di quattro punti e iniziò ad avvicinarsi sempre di più allo Scudetto.

A poco meno di un anno di distanza da quella partita, stasera (ore 18 su Dazn) Inter e Milan si ritroveranno ancora nel derby di ritorno da prima e seconda in classifica. Il distacco è già più ampio di allora ma il risultato potrebbe avere ugualmente degli effetti notevoli sul campionato, e coinvolgere anche il Napoli, secondo a pari merito con il Milan.

Al ritorno del campionato dopo la pausa di fine gennaio, l’Inter è prima con 53 punti e una partita in meno rispetto a Napoli e Milan, che di punti ne hanno 49. In campionato non perde una partita dal 16 ottobre. Da allora ha tenuto il miglior andamento della Serie A e ha perso solamente in Champions League, a dicembre contro il Real Madrid.

Nell’ultimo mese prima della pausa ha continuato a vincere ma si è notato anche un certo affaticamento tra i giocatori, dovuto al calendario fitto e a due partite concluse ai tempi supplementari a pochi giorni di distanza. A febbraio inoltre l’Inter sarà messa alla prova da un calendario estremamente impegnativo: dopo il Milan dovrà giocare l’8 contro la Roma in Coppa Italia, il 12 a Napoli in campionato e il 16 contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League. Non ha grossi problemi con gli infortuni e per il derby avrà tutta la rosa a disposizione, tranne Correa e il nuovo acquisto Gosens.

Il Milan, invece, complici infortuni e assenze per la concomitanza della Coppa d’Africa, ha perso dieci dei punti in palio negli ultimi due mesi di campionato, contro Udinese, Napoli, Spezia e Juventus. Non ha ancora risolto i suoi problemi con gli infortuni. In difesa Kjaer ha finito la stagione e Tomori non dovrebbe giocare. In attacco Ibrahimovic ha un’infiammazione al tendine d’achille e Rebic non è ancora disponibile. Oltre agli infortunati, il terzino Ballo-Touré è ancora in impegnato in Coppa d’Africa e Franck Kessié è tornato a Milano soltanto pochi giorni fa.

Quello di sabato sera sarà il 176mo derby di Milano in Serie A e il 230mo fra tutte le competizioni dal 1909. In campionato l’Inter è in vantaggio nel bilancio dei confronti, con 67 vittorie contro le 52 del Milan. Ha perso soltanto uno degli ultimi undici derby disputati in Serie A, quello nel girone di andata della passata stagione.

Il derby Inter-Milan verrà trasmesso in esclusiva su Dazn, sabato alle 18. Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.