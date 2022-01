Christian Eriksen ha firmato un contratto con il Brentford in Premier League

La squadra di calcio del Brentford ha annunciato l’ingaggio del centrocampista danese Christian Eriksen fino al termine della stagione in corso. A dicembre Eriksen aveva lasciato l’Inter, la squadra con la quale era sotto contratto lo scorso giugno, dopo aver avuto un arresto cardiaco durante una partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia. In Italia non avrebbe potuto tornare a giocare con un defibrillatore sottocutaneo, perché le regole a riguardo sono più stringenti che altrove.

Negli ultimi mesi Eriksen si era allenato con il Chiasso in Svizzera e poi con l’Ajax per ritornare in forma. Inizialmente si era parlato di un suo possibile ritorno nei Paesi Bassi o in Danimarca, i cui campionati permettono di giocare con un defibrillatore sottocutaneo, così come nella Premier League inglese, dove Eriksen ritornerà due anni dopo aver lasciato il Tottenham. Il Brentford è una piccola squadra di Londra che sta disputando la prima stagione in Premier League della sua storia. È quattordicesima in classifica e ha buone probabilità di salvarsi.

