Il capo dell’ISIS è morto durante un raid mirato degli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che mercoledì notte un gruppo di soldati americani ha condotto un’operazione mirata in cui è morto Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi, il leader dello Stato Islamico, mentre si trovava nel nord-ovest della Siria.

L’operazione militare americana era stata comunicata ai giornalisti dal Pentagono nelle prime ore di giovedì, ma l’identità dell’obiettivo è stata confermata nel corso della giornata da un breve comunicato della Casa Bianca, in cui si legge che «sotto la direzione» di Biden, le forze americane hanno «eliminato dal campo di battaglia Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi, il leader dello Stato Islamico». Biden ha aggiunto che nessun soldato americano è stato ucciso, mentre varie fonti sul posto hanno parlato di almeno 13 morti tra i locali, anche civili.

L’operazione è stata condotta nella notte di mercoledì ad Atmeh, una località nella provincia di Idlib molto vicino al confine con la Turchia. Ha coinvolto una ventina di soldati americani delle forze speciali, supportati da elicotteri armati, droni da guerra e jet militari, e aveva come obiettivo una palazzina a tre piani. Le forze americane hanno incontrato l’opposizione armata di chi si trovava all’interno dell’edificio, e ne è seguito un duro confronto a fuoco. Secondo testimoni oculari sentiti dalla BBC, i miliziani avrebbero usato anche armi antiaereo e lo scontro sarebbe durato circa due ore. Alla fine, buona parte della palazzina è stata distrutta.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

Secondo un funzionario dell’amministrazione Biden che ha parlato con il New York Times, al Qurayshi sarebbe morto all’inizio dell’operazione, facendo detonare una bomba che avrebbe ucciso lui e la sua famiglia.

L’organizzazione non profit Syria Civil Defense, che si occupa dei soccorsi alle vittime della guerra siriana, ha scritto su Twitter che alla fine dello scontro sono stati trovati i corpi di 13 persone, tra cui sei bambini e quattro donne. Non è chiaro per ora se le loro morti siano state provocate dallo scontro a fuoco o dalla bomba fatta esplodere da al Qurayshi.

At least 13 people, including 6 children and 4 women, were killed in bombings and clashes that followed an airborne operation by American forces just after midnight. The airborne operation targeted a house in #Atma town on the Syrian-Turkish border in rural north #Idlib. pic.twitter.com/7FW3TF7aOS

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 3, 2022