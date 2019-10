L’ISIS ha annunciato il nome del suo nuovo leader: Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi

Baghdadi, nato nella città irachena di Samarra il 28 luglio del 1971, era stato il capo dell’ISIS per più di nove anni, diventando il leader dell’organizzazione terroristica più potente e ricca di sempre. Baghdadi è morto nella notte tra sabato e domenica durante un’operazione militare compiuta dagli Stati Uniti vicino a Barisha, città del nordovest della Siria vicino al confine con la Turchia.

Del nuovo leader dello Stato Islamico si sa molto poco e il messaggio diffuso oggi non contiene informazioni sul suo conto. Poco dopo la diffusione dell’audio, comunque, molti gruppi e individui sostenitori dell’ISIS hanno cominciato a pubblicare la loro promessa di fedeltà al nuovo leader.

Con un messaggio audio diffuso giovedì, lo Stato Islamico (o ISIS) ha confermato la morte del suo leader, Abu Bakr al Baghdadi, e ha annunciato il nome del suo sostituto: Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi. La voce dell’audio è del nuovo portavoce dell’ISIS, Abu Hamza al Qurayshi, che ha sostituito Abu Hassan al Muhajir, ucciso in un’operazione militare statunitense compiuta in Siria poco dopo quella che ha portato alla morte di Baghdadi (Qurayshi è il nome della tribù a cui apparteneva il profeta Maometto).

