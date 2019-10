Gli Stati Uniti hanno fatto un’operazione contro al Baghdadi

Gli Stati Uniti hanno compiuto un’operazione in Siria contro un leader dello Stato Islamico (o ISIS). Il Wall Street Journal, il New York Times e il Washington Post, tra gli altri, sostengono che l’obiettivo dell’operazione sia stato il capo del gruppo terrorista Abu Bakr al Baghdadi, che sarebbe morto: non è ancora chiaro se sia stato ucciso dagli americani o se si sia fatto esplodere. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha scritto su Twitter: «È appena successo qualcosa di molto grosso!», senza dare altri dettagli, e la Casa Bianca ha convocato una conferenza stampa alle 14 (ore italiane), in coincidenza con i principali notiziari di news del mattino.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Nonostante Baghdadi sia già stato dato per morto diverse volte negli ultimi anni, non era mai successo che il governo e i giornali statunitensi si esponessero tanto: per questo sembra molto probabile che la conferenza stampa di oggi servirà ad annunciare la morte del leader dell’ISIS.

Stando alle ricostruzioni dei giornali statunitensi, l’operazione militare in cui sarebbe morto Baghdadi sarebbe stata compiuta nel nordovest della Siria, vicino alla cittadina di Barisha, a una ventina di minuti dal confine con la Turchia. Se confermata, sarebbe un’informazione molto rilevante, perché la maggior parte degli analisti ha sempre sostenuto che Baghdadi si trovasse in Iraq o in altre zone della Siria, considerate più sicure. Il nordovest della Siria è infatti l’unica regione ancora sotto il controllo dei ribelli, dove la forza dominante è il gruppo estremista radicale Hayat Tahrir al Sham, molto ostile all’ISIS. Baghdadi sarebbe riuscito quindi a nascondersi in un territorio nemico, dove comunque l’ISIS potrebbe avere mantenuto una presenza tramite cellule clandestine.

Images emerge from the Idlib countryside where #ISIS mastermind Abu Bakr al-Baghdadi was reportedly killed last night (📷 EnabBaladi). pic.twitter.com/XEJ2bfAB54 — Rudaw English (@RudawEnglish) October 27, 2019

Charles Lister, studioso da anni della provincia di Idlib, ha scritto che sarebbe molto stupito dal sapere che Baghdadi aveva fatto di Idlib un nascondiglio permanente: «È molto probabile che fosse lì per incontrare jihadisti di alto livello – che fossero o alleati dell’ISIS o figure vicine ad al Qaida». Quella di Lister, comunque, è solo un’ipotesi, e va presa con le molle.

L’agenzia di news statale turca Anadolu ha scritto che l’operazione è durata 90 minuti, durante i quali gli Stati Uniti avrebbero usato otto elicotteri e due droni. La casa in cui si trovava Baghdadi sarebbe inoltre stata bombardata e distrutta per evitare che diventasse una specie di “santuario” dei sostenitori dell’ISIS, un luogo di pellegrinaggio.

Non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano compiuto l’operazione da soli o con l’aiuto di altri paesi o gruppi: finora hanno rivendicato il loro coinvolgimento i curdi siriani, che hanno detto di avere scambiato informazioni di intelligence con gli americani, e il governo turco, che tramite il ministro della Difesa ha fatto sapere di essere stato informato dell’operazione in anticipo e di essersi coordinato con le forze statunitensi.

Successful& historical operation due to a joint intelligence work with the United States of America. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 27, 2019

Come detto, per il momento non ci sono conferme ufficiali della morte di Baghdadi, perché sarebbero in corso accertamenti sul corpo per verificare la sua identità. Nelle ultime ore sono però emerse diverse informazioni che sembrano avvalorare l’ipotesi fatta dai giornali americani sulla base delle testimonianze di membri del governo. Reuters ha scritto che sia l’Iran che l’Iraq hanno ricevuto notizia della morte di al Baghdadi da alcune fonti in Siria. Un giornalista siriano piuttosto riconosciuto tra gli addetti ai lavori ha detto di avere avuto la conferma della morte di Baghdadi da parte di Hayat Tahrir al Sham, il gruppo estremista che comanda nella provincia di Idlib, nel nordovest della Siria.

L’ultimo messaggio video di al Baghdadi era stato diffuso lo scorso aprile, e aveva smentito le voci che lo avevano dato per l’ennesima volta per morto: era il primo a circolare da cinque anni, durante i quali erano uscite soltanto registrazioni audio.