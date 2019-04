L’ISIS ha diffuso un video di al Baghdadi

Lo Stato Islamico ha diffuso un video che mostra Abu Bakr al Baghdadi, il leader dell’ISIS sulla cui morte si specula da tempo. È la prima volta negli ultimi cinque anni che Baghdadi si mostra in video: l’ultima fu nell’estate 2014, quando fece un sermone in una moschea della città irachena di Mosul. Da allora i suoi messaggi di propaganda erano stati diffusi solo tramite registrazioni audio.

Nel video, Baghdadi parla di avvenimenti recenti: tra gli altri, la vittoria del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alle ultime elezioni, tenute in Israele il 9 aprile, la caduta del regime di Abdelaziz Bouteflika in Algeria, il 2 aprile, quella del regime di Omar al Bashir in Sudan, l’11 aprile, e gli attentati in Sri Lanka, della domenica di Pasqua.

For the first time in nearly five years, the Islamic State (#ISIS) has released a video of Abu Bakr al-Baghdadi speaking. Unlike his triumphant appearance in Mosul in 2014, Baghdadi is sitting, speaking to his men. pic.twitter.com/qhenOrFpkd — Thomas Joscelyn (@thomasjoscelyn) April 29, 2019

Negli ultimi anni Baghdadi era stato dato per morto diverse volte. Fino a oggi non si sapeva con certezza se fosse ancora vivo, anche se diversi analisti ritenevano improbabile che fosse stato ucciso. Non si conosce la sua collocazione, né si sa come sia riuscito a scappare dalle forze arabe e curde che negli ultimi due anni hanno inflitto durissime sconfitte militari all’ISIS in Siria.