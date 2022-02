11 nuove cose in streaming a febbraio

Tra le nuove cose in arrivo in streaming nei prossimi giorni ci sono la serie Pam & Tommy, il documentario Il truffatore di Tinder e la serie Inventing Anna, tutte e tre ispirate a storie vere. La quota thriller è invece ben presidiata dalla serie Apple TV Suspicion, che parla di un rapimento, e da Vigil – Indagine a bordo, che ha a che fare con i sottomarini nucleari. A febbraio arriveranno anche la serie italiana Fedeltà, la nuova stagione di LOL e la serie Scissione, che poggia le sue premesse drammatiche sull’ipotesi che sia possibile scindere la memoria lavorativa e quella privata.

Pam & Tommy

2 febbraio: Disney+

Una miniserie in otto episodi presentata da Disney+ come «una storia d’amore, di crimine nonché un racconto ammonitore che esplora il rapporto tra privacy, tecnologia e celebrità» che rintraccia «le origini della nostra attuale era della Reality TV in un nastro rubato visto da milioni di persone, che in realtà era destinato solo ai due protagonisti». La storia d’amore è quella tra Pamela Anderson e Tommy Lee, interpretati da Lily James e Sebastian Stan. Il nastro rubato è un video porno che i due volevano tenere per sé e che invece fu rubato da un operaio (nella serie: Seth Rogen). L’ha scritta Robert Siegel, sceneggiatore di The Wrestler e The Founder ed ex direttore del sito satirico The Onion, e l’ha diretta Craig Gillespie, il regista di Tonya.

Il truffatore di Tinder

2 febbraio: Netflix

Un documentario ispirato alla vera storia di Shimon Hayut, un uomo israeliano che, attraverso Tinder, si finse ricchissimo e truffò diverse donne, compresa una da cui si fece dare 240mila dollari (adducendo di essere ricco ma di non avere in quel momento accesso al suo patrimonio). La sua storia fu raccontata dal giornale norvegese VG, in un articolo il cui titolo – “The Tinder Swindler” – è anche il titolo inglese del documentario. Netflix ne scrive: «Tra uno swipe e l’altro, trovare l’amore online non è facile. Per questo Cecilie non crede ai propri occhi quando fa match con un playboy ricco e belloccio, scoprendo che è l’uomo dei suoi sogni. Ma la realtà si rivela ben diversa: quando la donna si rende conto che il sedicente uomo d’affari internazionale non è chi dice di essere, lui le ha già preso tutto e la favola lascia il posto a un thriller con vendetta».

Murderville

3 febbraio: Netflix

Una serie comica con protagonista un detective interpretato da Will Arnett, che in ogni episodio deve risolvere un nuovo caso di omicidio con l’aiuto di un ospite famoso: tra gli altri, Sharon Stone, Kumail Nanjiani e Conan O’Brien. Con la peculiarità che nessuno di loro sa cosa succederà e quindi si trova a improvvisare. Come spiega infatti Netflix, «le guest star di ogni episodio non hanno ricevuto il copione e non hanno idea di cosa succederà. Dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini… ma sarà solo l’ospite speciale a decidere chi è l’assassino».

Reacher

4 febbraio: Amazon Prime Video

Una serie di otto episodi tratta dal libro Zona pericolosa, romanzo del 1997 scritto da Lee Child, che diede il via alla serie di libri con protagonista Jack Reacher, un ex investigatore della polizia militare che finisce a Margrave, una piccola città nel sud-est degli Stati Uniti dove viene accusato di omicidio. Poi, «mentre lavora per dimostrare la sua innocenza» si imbatte in «una radicata cospirazione». Jack Reacher, che in due film di qualche anno fa era stato interpretato da Tom Cruise, è qui interpretato da Alan Ritchson, ben più somigliante, rispetto a Cruise, al personaggio letterario. La serie, come suggerisce già il trailer, avrà un tono diverso e più scanzonato rispetto al film.

Looop Lapeta

4 febbraio: Netflix

Un film indiano in parte in hindi e in parte in inglese, remake di Lola corre, film tedesco del 1998. Parla di una donna e della sua corsa contro il tempo per salvare un ragazzo che ha perso i soldi di un criminale, e che quindi rischia la vita. In uno di quei film in cui i protagonisti sembrano intrappolati in una sorta di loop temporale. Il trailer è parecchio dinamico e colorato.

Suspicion

4 febbraio: Apple TV+

Una serie thriller che racconta di quattro cittadini britannici accusati di aver rapito a New York il figlio di una donna d’affari interpretata da Uma Thurman. È il rifacimento statunitense della serie israeliana False Flag, del 2017.

Vigil – Indagine a bordo

7 febbraio: Sky e Now

Una miniserie BBC che ha per protagonista una poliziotta scozzese che si deve occupare della morte sospetta di una persona a bordo di un sottomarino a propulsione nucleare, in un caso che sembra coinvolgere sia la Marina che i servizi segreti dell’MI6. Nel Regno Unito, dove è arrivata qualche mese fa, ha avuto ottimi ascolti e recensioni in genere molto buone: sono state molto apprezzate la scrittura, la recitazione (in particolare delle protagoniste Suranne Jones e Rose Leslie, la fotografia (soprattutto nelle scene ambientate nel sottomarino) e il suo essere una serie «alla vecchia maniera».

Inventing Anna

11 febbraio: Netflix

È una serie ispirata alla vera storia di come Anna Sorokin, nata in Russia nel 1991, riuscì a spacciarsi per una ricchissima ereditiera, e di cosa successe quando una giornalista scoprì che non lo era. Se n’è occupata Shonda Rhimes, una delle produttrici più importanti di Hollywood che per Netflix ha già lavorato a Bridgerton.

Fedeltà

14 febbraio: Netflix

Una serie italiana, tratta dall’omonimo libro di Marco Missiroli, con Michele Riondino e Lucrezia Guidone e Carolina Sala e Leonardo Pezzagli. È stata girata tra Roma, Rimini e Milano e parla della fedeltà in una coppia messa in crisi da due incontri, quando «qualcosa si insinua nel loro rapporto portandoli a dubitare di tutto, anche di sé stessi».

Scissione

18 febbraio: Apple TV+

Una serie con Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro e Christopher Walken. Sviluppata a partire da un’idea di Ben Stiller, parla di «un team di lavoro i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di scissione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali». Il tutto entra in crisi quando uno dei protagonisti si trova «al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro… e di se stesso».

LOL: chi ride è fuori

24 febbraio: Amazon Prime Video

Non proprio una novità, ma visto che comunque ci saranno nuovi protagonisti (Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni), si è riuscita a intrufolare in questa lista, in virtù di quanto si fece notare nel 2021. A condurre saranno Fedez e Frank Matano. Le regole di massima saranno le stesse: non si può ridere.