Dove vedere Berretini-Nadal, semifinale degli Australian Open

La prima semifinale degli Australian Open tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal si gioca a Melbourne quando in Italia saranno le 4.30 di mattina di venerdì 28 febbraio. Nessun tennista italiano prima di Berrettini aveva mai raggiunto le semifinali del torneo australiano, l’unico fra i quattro del Grande Slam a non aver mai avuto italiani alla penultima fase. Per Berrettini, numero sette al mondo, sarà la terza semifinale in un torneo dello Slam, dopo Wimbledon 2021 e gli US Open del 2019. Nadal, quinto nel ranking, ha vinto gli Australian Open soltanto nel 2009, ma ha perso quattro finali, la prima nel 2012 contro Novak Djokovic e l’ultima nel 2019, sempre contro il serbo.

Per arrivare fin qui Berrettini ha eliminato gli statunitensi Brandon Nakashima e Stefan Kozlov, lo spagnolo Carlos Alcaraz in oltre quattro ore di partita, e ai quarti il francese Gaël Monfils, superato in cinque set.

Dove vedere Berrettini-Nadal

In Italia la semifinale tra Berrettini e Nadal verrà trasmessa dai canali Eurosport, visibili agli abbonati Sky e Dazn o in streaming, a pagamento, tramite le piattaforme online Eurosport Player e Discovery+.

