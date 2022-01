La Svezia sta indagando su alcuni avvistamenti sospetti di droni

I servizi segreti svedesi hanno cominciato a indagare su vari avvistamenti di droni che negli ultimi giorni sono stati osservati mentre sorvolavano alcune centrali nucleari e altri siti di grande rilevanza, tra cui alcuni aeroporti e il palazzo reale a Stoccolma. Al momento le autorità del paese non hanno sospetti particolari e non si sono sbilanciate su eventuali ipotesi; hanno però fatto sapere che la frequenza degli avvistamenti ha reso necessarie indagini più approfondite rispetto a quelle che stavano seguendo la polizia e la Guardia Costiera.

L’avvistamento più recente è stato lunedì sopra la centrale nucleare di Forsmark, che si trova circa 140 chilometri a nord di Stoccolma, dove un drone era già stato visto venerdì. L’agenzia di intelligence svedese Säpo sta indagando anche su altri droni che erano stati osservati nel fine settimana nei pressi delle centrali nucleari di Ringhals – la più grande della Svezia – e Oskarshamn, entrambe nel sud del paese. Il giornale Aftonbladet ha scritto inoltre che sempre negli ultimi giorni un drone aveva sorvolato il parlamento, il palazzo reale e altri edifici governativi a Stoccolma, mentre altri erano stati visti vicino all’aeroporto di Kiruna e a quello di Lulea, nel nord.

In un comunicato diffuso lunedì, la Säpo ha detto di sospettare che qualcuno stia cercando di ottenere informazioni riservate in maniera illegale attraverso i droni. Ha anche chiesto la collaborazione dei residenti che abbiano eventuali informazioni.

L’intelligence non ha fornito dettagli particolari sui droni, ma i giornali svedesi li hanno descritti come apparecchi piuttosto grossi, di tipo militare e in grado di volare ad altezze elevate senza problemi nonostante i venti. Nei giorni scorsi un elicottero della polizia aveva inseguito un drone che stava volando a circa mille metri di altitudine sopra la parte occidentale di Stoccolma, tuttavia era stato impossibile identificarlo.

Per ora gli investigatori non stanno scartando alcuna ipotesi. Alcuni giornali e agenzie di stampa internazionali hanno però osservato che gli avvistamenti di droni in Svezia si sono intensificati in un periodo in cui stanno aumentando le tensioni tra la Russia e la NATO per via della grande presenza militare russa al confine con l’Ucraina orientale. La Svezia non aderisce all’alleanza militare della NATO ma è alleata dei paesi che ne fanno parte, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e i principali paesi europei: la settimana scorsa l’esercito svedese aveva iniziato a pattugliare l’isola di Gotland, nel mar Baltico, proprio in risposta al dispiegamento da parte della Russia di alcune navi militari in quella porzione di mare.

