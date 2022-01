I libri di Adelphi sono in sconto del 20 per cento

Dal 15 gennaio al 14 febbraio i libri di Adelphi (tutti tranne quelli usciti negli ultimi sei mesi) sono scontati del 20 per cento online e in molte librerie, per l’annuale campagna promozionale della casa editrice. Adelphi è uno di quegli editori attorno ai quali, tra i cosiddetti lettori forti, c’è una specie di culto, in parte dovuto all’immagine del marchio e delle sue copertine – che conservano lo stesso stile fin dalla fondazione, nel 1962 – e in parte alla linea editoriale che ha sempre dato spazio a libri molto particolari.

Per chi vuole approfittarne per qualche acquisto, abbiamo messo insieme una lista delle 10 novità più interessanti che non sono ancora mai state scontate. Se vi interessano anche consigli di titoli più vecchi, gli anni scorsi avevamo messo insieme quelli di alcune grandi autrici e autori, una selezione di 17 validi romanzi e saggi e una raccolta di tascabili.

La valle oscura di Anna Wiener

Anna Wiener è una scrittrice americana che lavora come corrispondente del New Yorker da San Francisco: si occupa di nuove tecnologie e di raccontare quello che succede nella Silicon Valley, la regione della California famosa per la velocità con cui sono nate e cresciute alcune delle aziende oggi più importanti in ambito tecnologico. La valle oscura è uscito nel 2020 ed è il suo primo libro, un memoir sugli anni in cui lavorò in due startup di San Francisco dopo aver lasciato New York e un lavoro sottopagato nell’editoria in cerca di una carriera più soddisfacente. Il libro racconta l’esperienza dell’autrice, risucchiata da una città in rapido cambiamento e da una cultura ambientale tossica, e della sua graduale presa di coscienza rispetto ai limiti etici e ai rischi di chi in questi anni si occupa di gestione di dati, privacy digitale e social network.

Yoga di Emmanuel Carrère

È uscito in Francia a settembre 2020 e in Italia a maggio, dopo essere stato prima molto atteso, perché era da nove anni che non usciva un libro di Carrère – che tra gli autori contemporanei è uno di quelli con maggior seguito di appassionati –, e poi molto apprezzato dalla critica. Prima che uscisse in Italia se n’era parlato molto anche per via di una polemica nata da alcune dichiarazioni della ex moglie di Carrère, che lo aveva accusato di non aver rispettato un accordo che prevedeva la sua autorizzazione a pubblicare passaggi su di lei. Yoga racconta la depressione sofferta dall’autore negli ultimi anni, culminata in quattro mesi di ricovero in ospedale psichiatrico, dove subì 14 elettroshock e gli venne diagnosticato un disturbo bipolare.

Ombre sullo Hudson di Isaac Bashevis Singer

Non è una vera novità, nel senso che è uscito ad aprile nella nuova traduzione di Valentina Parisi, ma era già stato pubblicato in Italia nel 2000: in inglese era uscito nel 1998, vent’anni dopo il Nobel per la letteratura all’autore e più di quarant’anni dopo la pubblicazione a puntate su una rivista newyorkese in lingua yiddish. La trama è molto lunga e complessa (sono oltre 600 pagine), ma in breve si può dire che racconta la storia di un gruppo di persone ebree polacche scampate all’Olocausto che dopo la Seconda guerra mondiale si rifugiano a New York (come l’autore). È una storia fatta di vari personaggi e intrecci narrativi e una riflessione religiosa e filosofica su cosa vuol dire sopravvivere a un genocidio.

La luna di miele di Mrs. Smith di Shirley Jackson

Tra i libri pubblicati nel 2020 da Adelphi e in sconto ora per la prima volta c’è anche questa raccolta di racconti della scrittrice americana Shirley Jackson, trovati anni dopo la sua morte e finora mai pubblicati in italiano. Jackson è diventata famosa per libri di genere horror-gotico come L’incubo di Hill House (da cui Netflix ha tratto una serie tv) e Abbiamo sempre vissuto nel castello, ed è l’autrice di La lotteria, l’inquietante racconto di fantasia che, quando fu pubblicato sul New Yorker nel 1948, spaventò molti lettori che lo presero per una storia vera. Tutti i suoi libri, tranne La meridiana che è uscito a ottobre, sono in sconto in questi giorni.

Due libri di David Quammen

Per i molti che nel 2020 hanno letto Spillover – il saggio su come nascono le epidemie – e amato lo stile del saggista americano David Quammen e la sua capacità di raccontare le scienze naturali come se fossero storie di true crime, negli ultimi due anni Adelphi ha pubblicato (o ripubblicato) diversi altri suoi libri, alcuni successivi, altri precedenti. L’ultimo è L’albero intricato (Amazon – IBS), un approfondimento sull’evoluzione a partire dall’albero della vita disegnato da Darwin nel 1837 per arrivare a scoperte più recenti e alla consapevolezza che in natura molte cose non avvengono in modo lineare come si pensava. Alla ricerca del predatore alfa (Amazon– IBS) invece è un saggio del 2003 su quegli animali come leoni, tigri, orsi e coccodrilli che pur essendo predatori sono destinati a scomparire.

La mano di George Simenon

Belga di lingua francese, Simenon è famoso per aver inventato nel 1929 il personaggio del commissario Maigret, protagonista di 75 libri (tutti in sconto, volendo), ma non ha scritto solo quelli e anzi le sue opere migliori si discostano da questo filone: come L’uomo che guardava passare i treni, Turista da banane e La camera azzurra. Uno degli ultimi “non Maigret” di Simenon è stato pubblicato a giugno: La mano racconta la storia di una coppia e di quello che succede dopo che, durante una bufera di neve, lui finge di andare in cerca di un amico ospite da loro e disperso – successivamente verrà ritrovato morto –, ma in realtà si nasconde nel fienile.

Steve Jobs non abita più qui di Michele Masneri

Dopo La valle oscura, un altro saggio che racconta la Silicon Valley degli ultimi anni, questa volta però scritto da un giornalista italiano. Masneri, che scrive sul Foglio, ha vissuto in California come corrispondente e in questo libro racconta le storie, gli incontri e le scoperte di quel periodo mettendo insieme pezzi inediti e già pubblicati. La California, che descrive con un po’ amarezza e un po’ di ironia, è una specie di “terra del futuro”, dove tutto va velocissimo, nella vita privata, nelle città e nelle grandi aziende come Facebook, Google e LinkedIn.

Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamín Labatut

Labatut è uno scrittore cileno nato nei Paesi Bassi e questo è il suo primo libro a essere stato tradotto in italiano e in decine di altre lingue. È un libro in quattro parti, a metà tra il saggio e il romanzo, che racconta le storie di grandi scoperte e pensatori scientifici in Europa tra Ottocento e Novecento, collegandole in qualche modo tra loro. Molte delle cose che Labatut scrive sono inventate, anche se si collegano a eventi reali, e pur parlando di esplorazioni scientifiche viene dato molto spazio alla spiritualità, ai viaggi onirici e psichedelici, all’irrazionale e alla follia che ci sono dietro le grandi ricerche e scoperte. Per la collana Microgrammi, Adelphi ha pubblicato un altro suo libro che raccoglie due brevi saggi, La pietra della follia, che però è uscito a settembre quindi non sarà tra quelli scontati.

Libri vari di Roberto Calasso

Roberto Calasso, l’editore di Adelphi, è morto lo scorso luglio all’età di 80 anni dopo una lunga malattia. Tra i libri di Calasso, pubblicati ovviamente da Adelphi ce ne sono di complessi, poco canonici e ricchi di riferimenti letterari – come ad esempio Le nozze di Cadmo e Armonia, che parte dai miti greci, K., sull’opera di Franz Kafka, e La Folie Baudelaire – e di più accessibili, seppur sempre legati al mondo della letteratura e dei libri. A maggio del 2020 erano usciti Come ordinare una biblioteca (Amazon – IBS), in cui l’autore consigliava come criterio quello dell’«ordine a chiazze, molto vicino al caos» (qui potete leggere un estratto), e Allucinazioni americane (Amazon – IBS), sul cinema americano e in particolare sui film di Hitchcock.

