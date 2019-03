I dieci libri più venduti di Adelphi

Questo periodo dell’anno è tempo di saldi per le persone che leggono molto: molte case editrici propongono sconti del 25 per cento, il massimo possibile per legge, su tutto o parte del proprio catalogo. Einaudi fino al 16 marzo, Bompiani fino al 17 e Ponte alle Grazie fino al 31, tra le altre. Sui social network però si parla soprattutto della promozione di Adelphi, forse perché ha la fama di pubblicare libri più costosi di altre case editrici o forse perché tra tutte è quella che ha un maggior numero di appassionati della sua linea editoriale e del suo marchio.

Abbiamo chiesto ad Adelphi quali siano i suoi dieci libri più venduti da quando è stata fondata, nel 1962, a oggi e quali invece abbiano avuto più successo l’anno scorso. Tra i cinque titoli che le due classifiche hanno in comune c’è ad esempio L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera, ma non al primo posto.

La classifica dei dieci libri più venduti da Adelphi nella sua storia, dal decimo al primo: per ogni immagine c’è qualche informazione sul libro

Anche nella classifica dei libri più venduti nel 2018 Siddhartha di Hermann Hesse è al primo posto, mentre i libri di Sciascia, Kundera e McGrath ci sono, ma in posizioni diverse. Ci sono anche due dei maggiori successi di Adelphi degli ultimi anni: il noto libro del fisico Carlo Rovelli e una biografia dello scrittore francese Emmanuel Carrère. La classifica completa è questa:

1. Siddhartha di Hermann Hesse, pubblicato nel 1975

2. L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, pubblicato nel 2001

3. Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, pubblicato nel 2014

4. L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera, pubblicato nel 1989

5. Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, pubblicato nel 1993

6. Follia di Patrick McGrath, pubblicato nel 1998

7. Lolita di Vladimir Nabokov, pubblicato nel 1996

8. Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Lewis Roy, pubblicato nel 2001

9. Limonov di Emmanuel Carrère, pubblicato nel 2014

10. Una storia semplice di Leonardo Sciascia, pubblicato nel 1989