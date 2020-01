Tutti i libri di Adelphi sono scontati del 25 per cento

Da oggi e fino al 15 febbraio tutti i libri pubblicati da Adelphi sono scontati del 25 per cento, in tutte le librerie online e nella grande maggioranza di quelle fisiche. Adelphi ha una grande schiera di appassionati, non solo del genere dei libri che pubblica ma anche della casa editrice in sé, della sua storia e della grafica delle copertine e dei caratteri, fino ad arrivare a un certo feticismo. Perciò in questi giorni si possono trovare molte liste di selezione dei libri del catalogo di Adelphi, fatti da bookblogger.

Ne abbiamo fatta una anche noi, per chi è nell’imbarazzo della scelta ma vorrebbe approfittare degli sconti. Anche le liste che avevamo fatto l’anno scorso restano valide, se questa non vi ispirasse.

Ogni cosa al suo posto di Oliver Sacks

Pubblicato di recente, è l’ultima raccolta di scritti – casi clinici, brevi saggi su personaggi del mondo della scienza e riflessioni personali – del famoso neurologo divulgatore, morto nel 2015. Tra le altre racconta la storia dello “zio Toby”, un uomo che per sette anni visse, quasi immobile, con una temperatura corporea di poco superiore ai 20°C, e quella di Humphry Davy, il chimico ottocentesco inglese che scoprì il potassio, il sodio, il calcio e altri sei elementi.

L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, sempre di Oliver Sacks

Ogni cosa al suo posto è una lettura gradevole e interessante, come quella di tutti i libri di Sacks, ma per chi non ne ha mai letto nessuno forse è meglio cominciare a conoscere questo grande divulgatore dal libro che lo ha reso celebre ed è anche uno dei libri più venduti di Adelphi degli ultimi anni. È una raccolta di casi clinici, cioè racconti dei sintomi di pazienti affetti da diversi tipi di lesioni cerebrali, che causavano comportamenti bizzarri e talvolta misteriosi, tra cui varie forme di perdita di memoria e l’incapacità di riconoscere i volti, ad esempio.

Il dono oscuro di John M. Hull

Questo non è un libro di Sacks, ma è un libro che a Sacks piaceva molto. Pubblicato in origine nel 1990, è un’autobiografia che racconta, con una specie di diario, cosa si prova a diventare ciechi. John M. Hull era un teologo che divenne cieco a 48 anni, nel 1983, dopo aver avuto gravi problemi di vista fin da bambino; in questo libro, tra le altre cose, spiegò l’importanza sempre maggiore che tatto e udito ebbero nella sua vita e come nel tempo i ricordi che aveva in forma di immagine svanirono dalla sua mente.

Il grande sonno di Raymond Chandler

Probabilmente il più famoso romanzo di Raymond Chandler, nonché il suo primo a essere pubblicato e uno dei più imitati e amati. Ha per protagonista Philip Marlowe, il celebre detective privato di Los Angeles protagonista di nove storie di Chandler, e al centro della storia c’è un classico caso di ricatti e omicidi. Ne hanno tratto un grande film di Howard Hawks con Humphrey Bogart e Lauren Bacall, che ha contribuito proprio come il romanzo a definire l’estetica noir statunitense. Questa nuova edizione di Adelphi (che prossimamente ripubblicherà anche altri libri di Chandler) ha anche una bella copertina.

Sepolcri di cowboy di Roberto Bolaño

Scontato anche se è uscito solo oggi, è un libro finora inedito che raccoglie tre bozze di romanzi iniziati da Bolaño. Lo segnaliamo perché a quelli che sono davvero impallinati dello scrittore cileno – morto a 50 anni nel 2003 e diventato un autore di culto sia per la complessità delle sue opere che per la sua vita in cui fu poco considerato come scrittore – probabilmente interesserà.

Tokyo Express di Seicho Matsumoto

Era piaciuto molto a un redattore del Post che lo aveva riassunto così: «È un noir giapponese scritto e ambientato negli anni Cinquanta. La storia segue due investigatori, uno giovane di Tokyo, l’altro più anziano e del posto, convinti che non sia stato un suicidio a far ritrovare in una baia i corpi avvelenati di un uomo e di una donna. Con tempi molto lunghi che seguono i ritmi di un paese ancora arretrato, gli ultimi giorni della coppia vengono ricostruiti su orari, tratte e coincidenze ferroviarie, dato che l’ultima volta che sono stati visti assieme, i due stavano salendo su un rapido per Tokyo. La quantità di dettagli messa insieme per ricostruire il caso è impressionante e riportata con l’arte giapponese della precisione. Ne viene fuori un racconto distensivo che percorre il Giappone in treno, e alla fine tutto si scioglie». Di Seicho Matsumoto Adelphi ha pubblicato anche La ragazza del Kyushu.

Il libro degli esseri a malapena immaginabili di Caspar Henderson

Lo avevamo già segnalato l’anno scorso ma (anche per via del prezzo) ci sentiamo di rifarlo: è un bestiario, cioè un libro sugli animali, ma a differenza dei bestiari del passato non è dedicato a bestie immaginarie, bensì a veri animali, più o meno piccoli, tutti straordinari per una qualche ragione. In mezzo ci sono le persone e alcuni di cui abbiamo scritto anche sul Post, ad esempio i tardigradi e i nudibranchi.

Altre menti di Peter Godfrey-Smith

Per chi vorrebbe leggere qualcosa sugli animali ma è spaventato dalla mole di Il libro degli esseri a malapena immaginabili (o l’ha già letto), questo saggio sull’intelligenza dei polpi e degli altri cefalopodi (che sono gli animali più “intelligenti” tra quelli molto lontani, per la storia dell’evoluzione, dai mammiferi e in particolare dagli esseri umani) è molto interessante e agile. L’autore non è un biologo, ma un filosofo della scienza: per questo sa mescolare bene fatti scientifici e riflessioni su cos’è l’intelligenza, in modo che si possa apprezzare il libro anche se non si ha alcun interesse per i polpi.

Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli

Per chi invece più che di biologia vorrebbe imparare qualcosa di fisica, un ottimo punto di partenza è il bestseller di Carlo Rovelli. È molto probabile che l’abbiate già letto, dato che ha venduto moltissime copie. Se no, sappiate che i temi delle sette lezioni sono: la teoria della relatività generale, la meccanica quantistica, il cosmo, le particelle elementari, la gravità quantistica, i buchi neri e la natura del calore, e infine gli esseri umani.

Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson

Anche questa è una segnalazione già fatta, ma molto apprezzata, quindi replichiamo: è il sesto e ultimo romanzo di Shirley Jackson (autrice di La lotteria e del libro da cui è stata tratta la serie Hill House) e ha un incipit fenomenale:

Mi chiamo Mary Katherine Blackwood. Ho diciott’anni e abito con mia sorella Constance. Ho sempre pensato che con un pizzico di fortuna potevo nascere lupo mannaro, perché ho il medio e l’anulare della stessa lunghezza, ma mi sono dovuta accontentare. Detesto lavarmi, e i cani, e il rumore. Le mie passioni sono mia sorella Constance, Riccardo Cuor di Leone e l’Amanita phalloides, il fungo mortale. Gli altri membri della famiglia sono tutti morti.

Lolly Willowes di Sylvia Townsend Warner

Ai lettori del Post il nome di Sylvia Townsend Warner potrebbe ricordare un articolo natalizio, molto letto, del 2013: quello in cui è riportata una lettera che la scrittrice scrisse per ringraziare un’amica per averle regalato una scatola di fiammiferi vuota. Per quanto riguarda invece i suoi romanzi, fino a poco tempo fa Lolly Willowes, che fu anche il libro con cui Warner esordì, era l’unico uscito in italiano – di recente Adelphi ha pubblicato anche Il cuore vero. È ambientato all’inizio del Novecento (uscì nel 1926) e parla di una donna che dopo aver vissuto per vent’anni in casa del fratello a svolgere i compiti di una zia non sposata decide di andare a vivere da sola, in un isolato paesino di campagna, dove diventerà una strega. Il romanzo mescola satira (nei confronti dei parenti della protagonista e delle rigidità della società dell’epoca) e fantastico ed è considerato un romanzo influenzato dal primo movimento femminista.

Il professore e il pazzo di Simon Winchester

Siete nerd dei dizionari? Allora questo libro potrebbe interessarvi molto. Per gli altri, riassumiamo anche di cosa parla, una storia vera della seconda metà dell’Ottocento: quella che lega William Chester Minor, un medico americano che a causa dei suoi problemi mentali commise un omicidio e poi passò quasi tutta la vita in manicomio, e James Murray, il curatore della prima edizione dell’Oxford English Dictionary, il primo dizionario in senso moderno della lingua inglese. Per anni Minor collaborò alla realizzazione del dizionario, scrivendo lettere dal manicomio, senza che a Oxford nessuno sapesse che un assassino “pazzo” era uno dei migliori collaboratori di Murray, compreso lo stesso Murray. Può piacere anche a chi si interessa alla storia delle malattie mentali e apprezza le biografie di persone non molto famose ma non per questo meno straordinarie. Ne è stato fatto anche un film con Mel Gibson e Sean Penn, ma è meglio il libro.

Turbolenza di David Szalay

È un romanzo (breve) fatto come una sequenza di racconti i cui protagonisti non si conoscono, ma si sfiorano, in modo più o meno evidente, in diversi aeroporti: seguendoli uno dopo l’altro si fa un giro del mondo. La cosa in cui Szalay è molto bravo è raccontare molto dei suoi personaggi pur parlando di ciascuno solo per poche pagine.

Tutto quello che è un uomo di David Szalay

Più lungo, ma dello stesso autore e sempre con capitoli brevi. Il redattore del Post a cui era piaciuto ne aveva scritto: «Non è un libro che cambia la vita (ne esistono davvero, poi?) ma se preso nel verso giusto tiene buona compagnia per qualche giorno e dà da pensare per qualche altro. Il verso giusto, in questo caso, è quello in cui non ci si lascia infastidire da personaggi antipatici e dai loro pensieri sgradevoli; dal racconto delle piccole cose odiose che un po’ a tutti capita prima o poi di fare o di dire. È un libro che può essere colpevolizzante o assolutorio. Storie di maschi in momenti diversi delle loro vite, raccontate per poche pagine prima di passare a quella successiva. Funziona meglio se letto dall’inizio fino alla fine senza dimenticarlo sul comodino».

Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg

Di recente Adelphi ha pubblicato una nuova edizione di questo saggio del 1976 in cui lo storico Carlo Ginzburg raccontò la storia di un mugnaio friulano del Cinquecento, Domenico Scandella detto Menocchio, che per due volte fu processato dall’Inquisizione, e la seconda volta condannato al rogo, con l’accusa di eresia. Basato sui documenti processuali, il saggio fa parte di quella storiografia che ha lo scopo di ricostruire la storia di poveri, analfabeti e altre categorie di persone che per secoli non hanno avuto modo di lasciare testimonianze ai posteri.

Lazarillo de Tormes

Anche in quest’altro libro, ripubblicato da Adelphi di recente, c’è un mugnaio: è il padre del protagonista. Lazarillo de Tormes è un romanzo spagnolo del Cinquecento di cui non si conosce l’autore: narrato in prima persona, racconta una serie di avventure di un vagabondo che cerca di sopravvivere facendo più o meno qualsiasi cosa, servendo diversi padroni, da un truffatore cieco a un frate che commercia bolle papali.

L’amore in un clima freddo di Nancy Mitford

Passando a tutt’altro genere, questo romanzo potrebbe piacere a chi ha apprezzato le serie tv Downton Abbey e The Crown. Nancy Mitford era una delle sei sorelle Mitford, aristocratiche inglesi nate tra il 1904 e il 1920 e molto note nell’alta società britannica; durante la Seconda guerra mondiale si allontanarono tra loro perché alcune erano fasciste o addirittura naziste, altre antifasciste o comuniste. Nancy era la più vecchia e in L’amore in un clima freddo racconta di un’altra famiglia aristocratica inglese (inventata) che affronta una serie di scandali, nei toni delle comedy of manners.

