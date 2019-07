I libri della collana “gli Adelphi” sono scontati del 20 per cento

Per tutto il mese di luglio la collana gli Adelphi – che dal 1989 pubblica libri tascabili ed economici – è scontata del 20 per cento. Abbiamo messo insieme un po’ di consigli tra quel che di meglio offre la collana, tra saggi, gialli, bestseller e romanzi sperimentali: grazie ai prezzi contenuti, è una buona occasione per farne scorta in vista delle vacanze o di comprare finalmente quel classico che continuate a rimandare. Se non vi bastano e avete voglia di un libro Adelphi – scontato o meno – potete lasciarvi ispirare dai dieci più venduti di sempre dalla casa editrice; dai 9 selezionati dal Post usciti nella Collana dei casi, la più giornalistica di tutte; e da una selezione di grandi classici. Qui invece trovate i libri per l’estate consigliati dalla redazione del Post.

– Un giallo per l’estate

Belga di lingua francese, Simenon è famoso per aver inventato nel 1929 il personaggio del commissario Maigret, protagonista di 75 libri: se non lo avete mai letto potete iniziare con Il mio amico Maigret (su Amazon e su IBS) o Il porto delle nebbie (su Amazon e su IBS), poi diventato un film sceneggiato da Jacques Prévert – oltre a film e sceneggiati per la tv. Le sue opere migliori però si discostano da questo filone: L’uomo che guardava passare i treni (su Amazon e su IBS), Turista da banane (su Amazon e su IBS, pubblicato però nella Biblioteca Adelphi, e quindi non scontato) e La camera azzurra (su Amazon e su IBS), storia di amanti e omicidi. Costano 8 euro anziché 10.

– Follia di Patrick McGrath

Uscito nel 1998 è uno dei maggiori successi della casa editrice, al settimo posto dei suoi libri più venduti. È un thriller psicologico che racconta la passione e il morboso rapporto sessuale tra una donna e un paziente, paranoico e manipolatore, del manicomio in cui lavora suo marito.

Su Amazon e su IBS a 9,60 euro anziché 12.

– Felici i felici, di Yasmine Reza

È tra i nuovi libri più amati di Adelphi: una raccolta di racconti su matrimoni, tradimenti, avventure e solitudini contemporanee, descritte con eleganza e nitore dalla scrittrice francese.

Su Amazon e su IBS a 8,80 euro anziché 11.

– Qualcosa di Gadda

Adelphi, nelle sue varie collane, pubblica quasi tutta l’opera di Carlo Emilio Gadda; per gli Adelphi sono usciti due raccolte di racconti: L’Adalgisa. Disegni milanesi (su Amazon e su IBS a 10,40 euro anziché 13) e Accoppiamenti giudiziosi (su Amazon e su IBS a 12 euro anziché 15), quest’ultimo una sferzante messa in ridicolo della borghesia milanese del tempo: divertiranno gli appassionati dello scrittore e possono valere come introduzione per tutti gli altri.

– Lolita, di Vladimir Nabokov

Lolita è buon punto di partenza per avvicinarsi a Nabokov, per la fama del romanzo e la semplicità rispetto ad altri suoi libri. Per chi già l’avesse letto o volesse provare qualcosa di più ricercato, Parla, ricordo (pubblicato però nella Biblioteca Adelphi, e scontato al 15 per cento sia su Amazon che su IBS, da 24 a 20,4 euro) è un memoir sull’infanzia e sull’adolescenza dell’autore in Russia, con uno degli incipit più belli della letteratura.

Su Amazon e su IBS a 9,60 euro anziché 12.

– Se avete o volete un gatto, o qualcuno che ce l’ha

Paul Leyhausen era un etologo tedesco, allievo di Konrad Lorenz, considerato il fondatore dell’etologia scientifica, ovvero la scienza del comportamento degli animali. Studiò a lungo i gatti finendo per pubblicare uno dei testi più completi e approfonditi a riguardo, corredato da fotografie e disegni che mostrano le posizioni che assumono per cacciare, accoppiarsi, giocare. La prima edizione di Il comportamento dei gatti è del 1956, l’ultima, aggiornata, del 1982.

Su Amazon e su IBS a 12,80 euro anziché 16.

– Emicrania, di Oliver Sacks

Pubblicato nel 1970 e aggiornato più volte fino al 1992, è la storia dell’emicrania, dei tentativi di curarla, dei modi in cui è stata raccontata nella storia dell’uomo, e insieme una meditazione sulla natura della malattia (su Amazon e su IBS). Nella collana trovate altre opere del famoso neurologo, tra cui Risvegli (su Amazon e su IBS) , diventato un film con Robin Williams e Robert De Niro, e Musicofilia (su Amazon e su IBS), dove gli intricati rapporti tra musica e cervello sono spiegati con aneddoti illuminanti e commoventi. Costano 12 euro anziché 15.

– Il primo della collana

Gli Adelphi venne inaugurata nel 1989 con L’insostenibile leggerezza dell’essere, di Milan Kundera, tradotto per la prima volta in Italia sempre da Adelphi, nella collezione Fabula. Fu uno dei romanzi di maggior successo degli anni Ottanta – oggi è ancora molto amato – e rese famoso Kundera in Europa mentre era censurato nel suo paese, la Cecoslovacchia di allora: è un romanzo-saggio pieno di riflessioni filosofiche sulla fragile natura umana e l’eterno ritorno delle cose.

Su Amazon e su IBS a 9,60 euro anziché 12.

– Il librone su CIA, FBI, 11 settembre e al Qaida

In Le altissime torri, il giornalista Lawrence Wright ricostruisce la storia di al Qaida, i primi attentati, le rivalità nelle indagini di CIA ed FBI e gli eventi che portarono all’11 settembre 2001. Lawrence vinse il premio Pulitzer per la non fiction (cioè la non narrativa) e nel 2018 dal libro venne tratta la miniserie The looming tower, con Jeff Daniels.

Su Amazon e su IBS a 23,80 euro anziché 28.

– Un grande maestro di lingua tedesca

L’austriaco Thomas Bernhard e il tedesco W. G. Sebald sono considerati tra i più grandi scrittori in tedesco del Novecento, entrambi sperimentali nel linguaggio e nella costruzione del racconto. Bernhard trova forza in un’ipnotica ripetizione delle parole e dei concetti e in un’umoristica presa in giro delle debolezze umane: potete provare con Antichi Maestri (su Amazon e su IBS a 15,30 euro anziché 18), uno dei suoi ultimi libri (1985) da poco uscito per gli Adelphi. Sebald – che quando morì, nel 2001 a 57 anni, era considerato tra i più importanti autori viventi – costruisce testi pieni di digressioni e aneddoti cuciti tra loro, spesso a partire da un sottofondo personale, come scoprirete in Austerlitz (su Amazon e su IBS a 10,40 euro anziché 13), il suo ultimo romanzo. Se il genere vi piace, potete continuare con qualcosa dello svizzero Robert Walser, per esempio La passeggiata (su Amazon e su IBS a 8,50 euro), pubblicato però nella Piccola Biblioteca Adelphi: il tono ricorda un po’ quello di Bernhard mentre la struttura influenzò Sebald, che ne era un estimatore.

– L’anello di re Salomone, di Konrad Lorenz

Pubblicato negli Adelphi nel 1989 (ma già uscito nel 1967 nella Biblioteca Adelphi) è il libro più famoso di Lorenz, lo scienziato considerato uno dei fondatori dell’etologia. Il titolo si riferisce al leggendario anello di re Salomone che gli permetteva di parlare con gli animali; il libro tratta soprattutto di oche e cani, ed è adatto anche ai ragazzi, grazie al linguaggio chiaro e semplice e ai molti aneddoti. È il decimo libro più venduto della storia di Adelphi.

Su Amazon e su IBS a 9,60 euro anziché 12.

– Limonov, di Emmanuel Carrère

È probabilmente il libro più famoso di uno degli scrittori contemporanei più apprezzati e celebrati. Racconta la storia di un personaggio reale e leggendario, tra i principali oppositori nella Russia di Putin, che Carrère definisce un misto tra «un marinaio in libera uscita e una rockstar». Se Limonov (su Amazon e su IBS a 9,60 euro anziché 12) già l’avete letto, potete continuare con Il Regno (su Amazon e su IBS a 11,20 euro anziché 14), l’altra sua opera della collana: racconta, come fossero cronache contemporanee, gli eventi che portarono alla nascita del cristianesimo mescolati, come sempre con Carrère, a suoi pezzi di vita.

– Il segreto di Joe Gould, di Joseph Mitchell

Mitchell è un giornalista del New Yorker conosciuto per i racconti di non fiction – cioè non inventati – dallo stile letterario. Questo, uscito nel 1964, è uno dei suoi più famosi: il brillante ritratto di un eccentrico scrittore del Village di New York, colpito dal cosiddetto blocco dello scrittore. Dopo l’uscita del libro Mitchell si ritrovò nella stessa condizione e non pubblicò un libro per i 30 anni successivi.

Su Amazon e su IBS a 8 euro anziché 10.

– La versione di Barney, di Mordecai Richler

È uno dei romanzi più divertenti e brillanti degli ultimi vent’anni, e in Italia ha anche una storia editoriale da raccontare: in breve, il suo successo è merito della redazione del Foglio. Nel 2010 Richard Lewis ci ha fatto un film, con Barney interpretato da Paul Giamatti.

Su Amazon e su IBS a 10,40 euro anziché 13.

– La vegetariana, di Han Kang

Scritto dalla sudcoreana Han Kang, divenne un fenomeno letterario internazionale dopo la vittoria del Man Booker International Prize del 2016, il più importante premio letterario britannico dedicato alla narrativa straniera tradotta in inglese. Il riconoscimento premia anche il traduttore, in questo caso la statunitense di origine sudcoreana Deborah Smith. Se ne parlò ancora di più quando si scoprì che Smith, che aveva iniziato a studiare il coreano nel 2016, aveva fatto molti errori di traduzione e si era presa molte libertà, creando un libro un po’ diverso dall’originale.

Su Amazon e su IBS a 15,30 euro anziché 18.

– Favole dal passato

Non capita spesso, finite le scuole, di leggere qualcosa scritto prima dell’Ottocento: superate le riserve e lasciatevi intrattenere dal Milione (su Amazon e su IBS a 12,80 euro anziché 16) di Marco Polo (o meglio dalla versione Trecentesca più simile all’originale perduto) e dal seicentesco Lo cunto de li cunti (su Amazon e su IBS a 14,40 euro anziché 18), scritto dal napoletano Giambattista Basile e trasformato nel film Il racconto dei racconti da Matteo Garrone.

– I sillabari, di Goffredo Parise

Compendio di racconti in ordine alfabetico, ognuno dedicato a un essenziale sentimento umano. Uscì in due volumi, nel 1972 e nel 1982, e il secondo vinse il Premio Strega, il principale premio letterario italiano.

Su Amazon e su IBS a 10,40 euro anziché 13.

– 2666, di Roberto Bolaño

È il capolavoro del cileno Bolaño, uno dei più grandi scrittori in lingua spagnola: compratelo e tenetelo da parte per quando potrete scomparire dieci giorni e non fare altro che leggerlo. È un romanzo monumentale in cinque parti, ognuna pensata come un romanzo a sé, che parlano di letteratura, di crimini reali e del male del mondo.

Su Amazon e su IBS a 20 euro anziché 25.

