Un regalo di Natale al giorno: -9

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Chi per diversi motivi non potrà passare il Natale insieme a parenti e amici e scambiarsi i regali di persona, ma ci tiene comunque e esprimere la sua vicinanza con un regalo materiale, potrebbe farlo spendendo una pianta o dei fiori. Ci sono diversi siti che offrono questa possibilità, anche all’estero. Uno di questi è Colvin, un servizio di consegna a domicilio di fiori che lavora a diretto contatto con gli agricoltori e promette una particolare attenzione alla stagionalità, alla freschezza e alla durevolezza dei fiori. La spedizione è gratuita e viene fatta entro 24 ore oppure può essere programmata in anticipo, dal lunedì al venerdì, per tutte le regioni con l’eccezione di Sardegna, Sicilia e Calabria dove i tempi sono di 48 ore.

Ve lo diciamo oggi anche nel caso in cui abbiate qualche festeggiamento già previsto per questo weekend: siete ancora in tempo per non presentarvi a mani vuote.

Nella selezione dei prodotti natalizi ci sono molti bouquet con un po’ di rosso (45 euro), ghirlande (anche come centrotavola, 45 euro), steli di agrifoglio (a partire da 30 euro) e piccoli alberelli (35 euro), oltre che la classica stella di Natale (29 euro o 19 nella versione più piccola). Ma ci sono anche piante non natalizie di vari tipi e prezzi.

– Leggi anche: altri 5 siti per ordinare fiori a domicilio

Si possono aggiungere vasi o altri accessori come candele o scatole di cioccolatini, per rendere il regalo più completo o scegliere direttamente uno dei quattro set già composti che vanno dai 45 ai 115 euro a seconda del contenuto. Per chi ha velleità da fiorista ci sono invece scatole “fai da te”: la persona riceverà una ghirlanda (di foglie di quercia bordeaux o di spighe beige) e un mazzolino di fiori secchi, da unire secondo la sua creatività e usare come centrotavola o decorazione.

Sei in cerca di altre idee per Natale? Puoi dare un occhio a tutti i suggerimenti quotidiani che abbiamo messo insieme finora oppure a una delle nostre liste:

– 2o idee per fare regali di Natale spendendo al massimo 20 euro

– 15 idee per fare regali di Natale spendendo tra i 20 e i 60 euro

– 20 idee per regali di Natale di prezzi vari

– 21 libri consigliati dalla redazione del Post per Natale

– 15 idee per regali di Natale sotto i 120 euro

– 15 idee per regali da fare a bambine e bambini

– 15 regali di Natale per la “generazione Z”

E se ancora non hai trovato quello che cerchi puoi sempre guardare tra le idee dell’anno scorso.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.