Un regalo di Natale al giorno: -18

Nella Fabbrica di cioccolato, famosissimo libro di Roald Dahl diventato un classico film di Natale – che scegliate la versione con Gene Wilder o quella più recente con Johnny Depp – il protagonista, Charlie, è uno dei bambini fortunati che trovano in una tavoletta di cioccolato un biglietto d’oro per visitare la fabbrica di dolci di Willy Wonka. Chi è affezionato a questo film potrebbe apprezzare l’idea della cioccolateria Charlotte Dusart, che per Natale ha nascosto in due “tavolette degli elfi” prodotte in edizione limitata dei biglietti d’oro che ricordano proprio quelli della Fabbrica di Cioccolato. In questo caso chi li troverà non vincerà un giro nel laboratorio di Charlotte Dusart – qualcosa si può comunque sbirciare online –, ma una scatola dei suoi cioccolatini, oltre naturalmente all’emozione di essere uno dei due vincitori.

Charlotte Dusart è una cioccolateria belga con un negozio a Milano la cui vetrina si fa notare perché ogni cioccolatino sembra una piccola opera d’arte colorata e, cosa più importante, il gusto non delude le aspettative. Oltre alla tavoletta degli elfi, il negozio ha pensato ad altre composizioni per una collezione natalizia: chi è di Milano può scegliere tra cioccolato a forma di alberi, palline natalizie o Babbo Natale con prezzi dai 12 ai 50 euro, mentre chi vive altrove può ordinare online la scatola a forma di albero da 35 euro, con cioccolatini al gianduia, cremino, pistacchio e Baileys, tra gli altri. Ma anche le tradizionali scatole di cioccolatini faranno comunque la loro bella figura.

Bisogna tenere a mente che le praline di cioccolato sono da consumare entro tre settimane quindi, se le ordinate in questi giorni, giusto in tempo per Natale: il negozio ha fatto sapere che dovrebbe riuscire a a prendere ordini da consegnare in tempo fino al 15 dicembre, ma sempre meglio non aspettare l’ultimo minuto. In caso di dubbi, vi consigliamo di monitorare il profilo Instagram del negozio.

