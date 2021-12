Un regalo di Natale al giorno: -22

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Quando si cercano fragranze per profumare gli armadi e i cassetti di casa, solitamente quello che si trova sono sacchetti imbottiti di lavanda. Una redattrice che la lavanda proprio non la sopporta è rimasta così sollevata nel trovare qualcosa di diverso e con molta più scelta, che ha deciso di regalarlo un po’ a tutti e di proporla come idea per questa rubrica.

Si tratta del negozio Mami Milano, che è specializzato in prodotti per il bucato e la casa e vende sacchettini in cotone da riempire con “perle” di diverse profumazioni: “fiori bianchi“, “vaniglia e orchidea“, “argan” e altre dai nomi più evocativi, come “aria di primavera“, “brezza” e “nuvole di cotone“. Un barattolo di perle da 150 ml costa 7,40 euro, mentre una confezione di 4 sacchetti 5 euro: quindi con poco più di 12 euro il regalo è fatto.

Le spese di spedizione sono gratuite per gli ordini sopra i 49 euro, altrimenti costano 4,50 euro. Il kit di perle e sacchetti si trova anche su Amazon a 15 euro, con la spedizione gratuita.

La redattrice che li usa da qualche mese ne è rimasta soddisfatta anche riempendo il sacchetto meno di quanto consigliato. È un regalo adatto alle persone ordinate, a chi ha una casa o un armadio nuovi o in generale a chi pensate possa apprezzare il fatto di aprire l’armadio e sentire un buon profumo. Non necessariamente di lavanda.

Mami Milano vende anche moltissimi altri prodotti, come gocce per profumare il bucato, spray per i vestiti e cose per le pulizie o il bagno, tra gli altri. Anche in questo caso alcuni si trovano su Amazon, ma con le spese di spedizioni gratuite sono più convenienti sul sito del venditore. Nel caso vogliate regalare – o regalarvi – qualcos’altro, come un profumatore per ambienti, sul sito è possibile fare un test per trovare una fragranza adatta ai propri (o altrui) gusti.

– Ne vuoi ancora? Guarda i regali dei giorni passati o le nostre liste di idee.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.