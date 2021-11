Barbados è infine diventata una repubblica

Dalla mezzanotte di martedì 30 novembre, il 55mo anniversario della sua indipendenza dal Regno Unito, l’isola caraibica di Barbados è diventata la repubblica più giovane del mondo. Nella sua capitale Bridgetown si è tenuta una grande cerimonia per celebrare l’insediamento di Sandra Mason, la prima presidente della storia del paese, e rimuovere definitivamente la regina Elisabetta II dal ruolo di capo di stato dopo 396 anni di regno della monarchia britannica.

La cerimonia è stata presentata dalla prima ministra del paese, Mia Mottley, e tra i suoi ospiti c’erano il principe Carlo, primo erede al trono del Regno Unito, e la cantante Rihanna, probabilmente la cittadina più famosa delle Barbados. Alla mezzanotte centinaia di persone radunate nella piazza principale di Bridgetown e sul vicino Chamberlain Bridge hanno celebrato la nascita della nuova repubblica ascoltando l’inno del paese. Dopo un saluto militare, la bandiera che rappresentava la regina Elisabetta II a Barbados è stata calata, piegata e riposta, e poi Mason – che era stata eletta lo scorso ottobre – è stata proclamata ufficialmente prima presidente della storia del paese.

Nel discorso di insediamento, Mason ha detto che adesso i cittadini di Barbados avranno il controllo della loro nazione e ha sottolineato che «dovranno dare alla repubblica di Barbados il suo spirito e la sua sostanza» e «dare forma al suo futuro».

Il principe Carlo, arrivato per testimoniare la transizione da monarchia parlamentare al nuovo stato costituzionale dell’isola, ha detto che «la creazione di questa repubblica offre un nuovo inizio», aggiungendo che dopo «i giorni più scuri del nostro passato e le spaventose atrocità della schiavitù, che macchiano per sempre la nostra storia», le persone di Barbados «hanno tracciato il loro percorso con straordinario coraggio».

VIDEO: Barbados becomes a republic, removing British queen as head of state.

During the ceremony, the Royal Standard flag representing the queen was lowered and the governor-general, Dame Sandra Mason, was sworn in as the Caribbean island nation's first president pic.twitter.com/fgtnanVleO

