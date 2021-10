Lo “Stato di diritto” che c’è sempre meno, in Polonia

Un paese in cui di recente il principio dello Stato di diritto ha invece mostrato di essere solido, e di funzionare bene, è stata l’Austria, che secondo le valutazioni annuali sullo Stato di diritto della Commissione Europea è uno degli stati europei in cui la magistratura gode della maggiore indipendenza.

Una cosa del genere sarebbe oggi impensabile in paesi come la Polonia. Le dimissioni di Kurz sono state il risultato di un’ importante e grossa indagine che i giudici austriaci stavano portando avanti sulla corruzione all’interno del governo. Se i giudici austriaci non avessero potuto svolgere il proprio lavoro in modo indipendente, senza alcuna pressione o influenza da parte del governo, le conclusioni avrebbero potuto non essere le stesse.

Il popolare ex cancelliere Sebastian Kurz si è dovuto dimettere dopo essere stato coinvolto in un’indagine per corruzione. Kurz è indagato per aver dichiarato il falso durante una commissione d’inchiesta parlamentare, un reato che prevede fino a tre anni di carcere.

Come detto, lo Stato di diritto è anche uno dei principi fondanti dell’Unione Europea: è indicato nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea, uno dei suoi trattati fondativi. Per questo motivo l‘Unione possiede diversi strumenti per valutare quanto questo principio venga rispettato in tutti gli stati membri, tra cui, a partire dal 2020, una relazione annuale compilata dalla Commissione Europea su quattro importanti indicatori: i sistemi giudiziari nazionali, i programmi anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media, il bilanciamento dei poteri.

Una delle questioni più complesse dello Stato di diritto all’interno dell’Unione Europea riguarda i mezzi che le istituzioni hanno per farlo rispettare negli stati membri. È complessa perché gli strumenti a disposizione sono per certi versi limitati, e i tentativi fatti finora nei confronti di Ungheria e Polonia sono stati poco efficaci.

L’Unione ha avviato per esempio alcune procedure d’infrazione: significa richiedere al paese in questione di giustificare le proprie azioni e, nel caso in cui la spiegazione non sia convincente, di conformarsi al diritto europeo entro un certo limite di tempo. Procedure del genere però impiegano diversi anni per arrivare a conclusione, e spesso per prendere provvedimenti serve l’unanimità degli altri stati dell’Unione, difficilissima da raggiungere. Una misura più efficace si è rivelata il blocco, deciso dalla Commissione Europea, dei miliardi di euro del cosiddetto Recovery Fund, il principale strumento comunitario per stimolare la ripresa economica dopo la pandemia da coronavirus. A queste misure il primo ministro polacco ha risposto dicendo che la Polonia non accetta «ricatti» da parte dell’Unione Europea.

In questi ultimi giorni, l’acuirsi dello scontro tra Unione Europea e Polonia ha portato molte persone a chiedersi perché l’Unione Europea non abbia deciso di espellere la Polonia, o l’Ungheria. La risposta è che l’Unione Europea non ha gli strumenti giuridici per farlo, perché i trattati su cui è fondata non prevedono che si possa espellere unilateralmente uno stato membro.

Può sembrare contraddittorio, dato che l’accettazione e il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione Europea, tra cui quello dello Stato di diritto, sono una condizione imprescindibile per l’ingresso nell’Unione, come descritto nell’articolo 49 del Trattato sull’Unione Europea.

Il mezzo più drastico che l’Unione Europea possiede per cercare di convincere gli stati membri a rispettare i propri valori fondanti è la cosiddetta «opzione nucleare», contenuta nell’articolo 7 del Trattato di Lisbona, che permette di «sospendere» alcuni diritti di uno stato membro, come per esempio il diritto di voto nelle sedi istituzionali, in caso di violazione dello Stato di diritto. Anche in questo caso, però, le cose non sono così semplici. Come per le procedure di infrazione, questa opzione può essere usata contro uno stato membro solo se viene votata unanimemente da tutti gli altri.