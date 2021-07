C’è uno scontro giudiziario tra Polonia e Unione Europea

Tra mercoledì e giovedì si è verificato un grave scontro giudiziario a distanza tra la Corte di giustizia dell’Unione Europea, il principale organo giudiziario dell’Unione, e il Tribunale costituzionale polacco, il più importante tribunale della Polonia, dopo che quest’ultimo aveva stabilito l’incostituzionalità dell’applicazione degli ordini della Corte di giustizia dell’Unione Europea al sistema giudiziario polacco.

In questo modo, il Tribunale polacco ha disconosciuto l’autorità della Corte di giustizia Unione aprendo una grave crisi che, secondo alcuni esperti, potrebbe portare a un conflitto difficile da sanare tra Polonia e Unione Europea.

Polish captured “Constitutional Tribunal” (improperly constituted, with a quasi-judge) has just announced, that some articles of European Treaties (including loyal cooperation) are not compatible with PL Constitution. A decisive step toward legal Polexit. Drama. Sadness.

Lo scontro tra i due tribunali riguarda un organismo – la cosiddetta Sezione disciplinare della Corte suprema – istituito dal governo polacco nel 2017 per indagare sugli errori giudiziari dei magistrati. La Sezione disciplinare ha poteri molto ampi e ha, tra le altre cose, la facoltà di avviare procedimenti penali contro i giudici polacchi. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione, quest’organismo non è imparziale e minaccia lo stato di diritto e l’indipendenza del sistema giudiziario. La Corte di giustizia europea si occupa da anni della Sezione disciplinare polacca, e anche mercoledì aveva emesso un ordine provvisorio (chiamato “misura ad interim”) per bloccarne le attività.

Poche ore dopo, però, il Tribunale costituzionale polacco (che secondo l’opposizione è stato riempito di magistrati fedeli al governo) ha emesso una sentenza secondo cui le misure ad interim della Corte non sarebbero compatibili con la costituzione della Polonia. Questa decisione è piuttosto grave, perché disconosce di fatto l’autorità della Corte di giustizia. Secondo i trattati europei, la Corte di giustizia ha il primato sui tribunali nazionali, e negarlo significa mettere in discussione uno dei princìpi fondativi dell’Unione.

Lo ha ribadito mercoledì anche un portavoce della Commissione Europea, che si è detta molto preoccupata per la reazione del Tribunale costituzionale polacco: «L’Unione Europea ha la primazia sulla legge nazionale e tutte le decisioni della Corte di giustizia europea – comprese le misure ad interim – sono vincolanti per i tribunali e le autorità degli stati membri».

Secondo Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare Europeo, la decisione del Tribunale costituzionale polacco è molto preoccupante, e mostra che il governo della Polonia sarebbe vicino all’uscita dall’Unione.

Very concerned by the ruling of the Polish Constitutional Tribunal. This should serve as a warning to all Poles who are truly pro-European and want a European future for their children and grandchildren: your government is clearly on the path to #Polexithttps://t.co/AakWLqHKUE

— Manfred Weber (@ManfredWeber) July 14, 2021