Ogni lunedì, per seguire un viaggio lungo tutta l'Italia

Strade blu è il reportage che cerca le storie di innovazione e cambiamento che accadono lontano dalle grandi città, nella provincia che si raggiunge, appunto, percorrendo le strade secondarie, quelle che sulle vecchie cartine erano segnate in blu.

Spesso, mentre si viaggia, si compila una lista di buoni propositi: studiare la storia di un personaggio che si era solo sentito nominare, approfondire i motivi dell’ispirazione di un pittore, cercare delle informazioni in più sulle cose notevoli che si incontrano.

Viaggiando in un’Italia laterale gli spunti si moltiplicano, e un percorso fatto per un progetto generale diventa l’occasione di scoprire qualcosa in più, elementi che possano aiutare a tracciare una mappa in profondità di quello che si è incontrato.

Quelli bravi dicono che si tratta di un “verticale”. Ecco: la newsletter di Strade blu è un verticale sulle storie che incontreremo, con approfondimenti e contenuti aggiuntivi rispetto a quelli che troverete sul Post, nei podcast e nei video di Strade blu.

