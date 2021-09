Le strade segnate in blu

In Italia abbiamo primati di cui vergognarci e altri per i quali andare orgogliosi.

Sull’economia circolare, ad esempio, siamo nettamente il primo paese al mondo tra quelli con cui ci paragoniamo abitualmente: davanti a Francia, Germania, Spagna. Ci sono ragioni culturali e sociali, e persone che hanno investito tutto su questo. Parliamo di innovazione in agricoltura, di applicazioni tecnologiche nelle attrezzature tradizionali, di persone che sperimentano attività che ci indicano una nuova prospettiva della crescita sociale dei territori, di donne e di uomini, non sempre quelli che ci si aspetta, che vedono il mondo diversamente.

Succedono tante cose interessanti nelle periferie dell’Italia e Strade Blu è un reportage che ha l’ambizione di trovarne alcune poco note e raccontarle ai lettori del Post. Da fine settembre.