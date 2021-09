Le previsioni meteo per domani, venerdì 3 settembre

Le previsioni del tempo per domani, venerdì 3 settembre, dicono che al Nord sarà nuvoloso un po’ ovunque, soprattutto in Liguria, Piemonte, Alpi e Prealpi, con piogge e temporali in tarda mattinata e nel pomeriggio, che si esauriranno in serata. Pioverà nel pomeriggio anche sull’appennino emiliano-romagnolo. Pioverà anche in Sardegna, con qualche temporale a Nord e a Est, ma il tempo migliorerà in serata. Sarà nuvoloso nel resto del centro, con brevi piogge nel pomeriggio in Toscana, mentre ci sarà il sole nelle Marche e in Abruzzo, che si rannuvoleranno però nel pomeriggio. Al Sud sarà generalmente sereno in mattinata, anche se ci sarà qualche nuvolosità in Sicilia e sull’appennino molisano, e in serata le nuvole si diffonderanno un po’ ovunque.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.