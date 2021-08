Le previsioni meteo per domani, domenica 29 agosto

Le previsioni del tempo per domenica 29 agosto dicono che al Nord sarà una giornata piuttosto serena, con deboli piogge sulle zone alpine e nuvole più intense su Liguria, Emilia-Romagna e sulle regioni orientali a partire dal pomeriggio. Nella prima parte della giornata sono previsti temporali sparsi nelle regioni del Centro e in Sardegna, e qualche rannuvolamento su Toscana e Umbria. Al Sud sarà per lo più nuvoloso, con piogge e temporali concentrati soprattutto al mattino, mentre nella Calabria orientale sono previste piogge anche in serata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.