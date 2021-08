Le previsioni meteo per venerdì 27 agosto

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, venerdì 27 agosto sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con qualche pioggia e qualche temporale in diverse zone del paese. Le temperature minime aumenteranno nel centro e in quasi tutto il sud dell’Italia, diminuendo nel nord della Sicilia, in Basilicata, in Calabria e in Trentino Alto Adige. Le temperature massime resteranno prevalentemente stabili, aumentando in diverse regioni del sud e diminuendo a nord, soprattutto in Emilia Romagna. Al mattino sarà nuvoloso con possibili temporali in Liguria ed Emilia Romagna, e sono previste piogge sparse anche in altre regioni. Nella seconda parte della giornata tornerà tempo sereno in Liguria, Sardegna, Puglia e Campania. In serata e durante la notte pioverà in Toscana, soprattutto a nord e all’interno, in Umbria e nelle Marche.