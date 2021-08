Le gare di giovedì 5 agosto alle Olimpiadi

Il principale evento di giovedì 5 agosto alle Olimpiadi di Tokyo sarà la gara di Omnium maschile, specialità del ciclismo su pista composta da quattro gare diverse nel corso di circa 3 ore, in cui per l’Italia gareggerà Elia Viviani, vincitore della medaglia d’oro nel 2016 in questa disciplina, nonché portabandiera della delegazione italiana.

Tra le gare di atletica leggera da seguire ci saranno la 20 km di marcia maschile (con gli italiani Francesco Fortunato, Massimo Stano e Federico Tontodonati) e la 50 km di marcia maschile (con gli italiani Andrea Agrusti, Teodorico Caporaso e Marco De Luca). Ci saranno anche la finale del salto triplo maschile, preceduta dalle qualificazioni, in cui gareggeranno anche gli italiani Andrea Dallavalle e Emmanuel Ihemeje, e la finale del getto del peso, con l’italiano Zane Weir.

Tra gli altri italiani che potrebbero vincere medaglie ci sono il canoista Manfredi Riza nel K1 200 metri maschile, e Samuele Burgo e Luca Beccaro nel K2 1000 metri maschile. Per i tuffi, ci saranno semifinali e finale della categoria da 10 metri femminile, con le italiane Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria.

Tra gli sport in cui non ci sono italiani in gara, ci sono le semifinali del basket maschile, (Stati Uniti-Australia e Slovenia-Francia) e quelle della pallavolo maschile (Brasile-Russia, e Francia-Argentina).

4:00

Atletica – Salto triplo maschile*

+Atletica – Getto del peso maschile*

+ Atletica – 110 metri ostacoli maschile

4:27

Canoa – K1 200 metri maschile*

+Canoa – C1 200 metri femminile

+Canoa – K1 500 metri femminile

+Canoa – K2 1.000 metri maschile*

5:30

Skateboard – qualificazioni e finale Park maschile

8:00

Tuffi – semifinali e finale 10 metri femminile*

8:30

Ciclismo – Omnium maschile

+Ciclismo – Keirin femminile

8:35

Boxe – Categoria 57kg maschile

9:30

Atletica – 20 km di marcia maschili

12:00

Hockey – Finale maschile

12:20

Atletica – Salto con l’asta femminile

12:30

Tennistavolo – Finale a squadre femminile

12:41

Karate – kata femminile*

+Karate – Kumite 67kg maschile*

+Karate – Kumite 55kg femminile

12:55

Lotta – Categoria 57kg maschile

+Lotta – Categoria 86kg maschile

+Lotta – Categoria 57kg femminile

14:00

Atletica – 400 metri maschile

+Atletica – Eptathlon

+ Atletica – Decathon

14:10

Arrampicata – Combinata maschile

22:30

Atletica – 50km di marcia*

+ a seguire

* gara con italiani

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.

– Leggi anche: La protagonista nell’atletica alle Olimpiadi