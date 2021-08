Le gare di mercoledì 4 agosto alle Olimpiadi

Mercoledì 4 agosto sarà la dodicesima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo. Tra le prime gare in cui saranno impegnati atleti e atlete italiane ci sarà quella della 10 chilometri di nuoto femminile, con Rachele Bruni, che verrà trasmessa in Italia attorno alla mezzanotte. In prima mattinata ci sarà invece la finale della vela 470 maschile, a cui si sono qualificati Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò.

Dopo la sconfitta della squadra maschile di pallavolo per 2-3 contro l’Argentina, mercoledì sarà la volta delle pallavoliste italiane, che nei quarti di finale del torneo di volley femminile sfideranno la Serbia nella rivincita dell’ultimo Mondiale. Per restare in tema, alle 15 inizieranno i quarti di finale del beach volley maschile, in cui gli italiani Daniele Lupo e Paolo Nicolai incontreranno i qatarioti Ahmed Tijan e Cherif Younousse.

Attorno alle 11 è in programma l’attesa finale dell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista con Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che hanno stabilito il nuovo record del mondo. In tarda mattinata ci saranno i quarti di finale del torneo maschile di pallanuoto, in cui l’Italia, classificata seconda nel girone di qualificazione, incontrerà la Serbia. Alle 12.05 ci sarà la finale del nuoto artistico, a cui parteciperanno Costanza Ferro e Linda Cerutti.

Per quanto riguarda le gare di atletica, mercoledì Paolo Dal Molin correrà nella semifinale dei 110 metri ostacoli, mentre Gaia Sabbatini scenderà in pista per la semifinale dei 1500 metri. Proseguiranno anche le gare della canoa, con Francesca Genzo impegnata nelle qualificazioni del K1 200m femminile, Manfredi Rizza nelle batterie del K1 200m maschile e Samuele Burgo e Luca Beccaro nel K2 1000m.

00.00

Nuoto in acque libere – 10km femminile*

04.30

Atletica – 400m Ostacoli femminili

05.33

Skateboard – Park femminile

07.30

Vela – 470 maschile*

+ Vela – 470 femminile

08.35

Pugilato – Pesi mediomassimi maschili

10.45

Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile*

12.00

Equitazione – Salto individuale

12.30

Nuoto sincronizzato – Duo*

12.50

Sollevamento pesi – +109kg maschile

12.55

Lotta greco-romana – 67kg maschile

+ Lotta greco-romana – 87kg maschile

13.00

Atletica – 3000m Siepi femminili

+ Atletica – Lancio del martello maschile

+ Atletica – 800m maschili

+ Atletica – 200m maschili

14.20

Lotta libera – 62kg femminile

+ a seguire

* gara con italiani

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.

