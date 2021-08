L’Italia maschile di pallavolo ha perso ai quarti di finale del torneo olimpico contro l’Argentina

La nazionale maschile di pallavolo ha perso ai quarti di finale del torneo olimpico contro l’Argentina, ed è stata eliminata. L’Argentina ha vinto per 3 set a 2 (25-21, 23-25, 22-25, 25-14, 12-15) alla fine di una partita molto equilibrata, iniziata meglio per l’Italia, che però poi ha avuto qualche difficoltà in attacco. Sotto di 2 set a 1, la nazionale italiana è riuscita a imporsi nel quarto, stravincendolo, ma poi ha ceduto nel tie-break. L’Italia aveva vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, perdendo in finale contro il Brasile.

L’Argentina ora giocherà contro la vincente di Francia-Polonia. Si sono già qualificate per la semifinale Russia e Brasile, rispettivamente battendo il Canada (3-0) e il Giappone (3-0).