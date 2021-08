Le gare di lunedì 2 agosto alle Olimpiadi

Dopo la storica giornata di domenica alle Olimpiadi di Tokyo, in cui l’Italia ha vinto l’oro nei 100 metri con Marcell Jacobs e nel salto in alto con Gianmarco Tamberi, lunedì potrebbero arrivare altre medaglie nell’atletica leggera: ci sono infatti Filippo Randazzo nella finale del salto in lungo maschile, Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami nei 3.000 siepi maschili, Daisy Osakue nel lancio del disco femminile, e Nadia Battocletti nei 5.000 metri femminili.

Tra le altre cose da tenere d’occhio ci sono le finali di pistola da 25 metri maschile e quella di carabina da 3 posizioni maschile, in cui potrebbero qualificarsi diversi atleti italiani. Alle 10 ci saranno inoltre gli ottavi di finale di beach volley maschile, con gli italiani Paolo Nicolai e Daniele Lupo (vincitori dell’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro) contro i polacchi Michal Bryl e Grzegorz Fijalek. Ci saranno anche anche Ungheria-Italia di pallanuoto (alle 3) e Stati Uniti-Italia di pallavolo (alle 4), con entrambe le nazionali italiane già qualificate alla fase a eliminazione diretta, che però devono vincere per ottenere un miglior piazzamento nei rispettivi gironi.

1.30

Tiro a segno – Pistola 25 metri maschile, qualificazioni e finale*

+Tiro a segno – Carabina 3 posizioni maschile, qualificazioni e finale*

3:20

Atletica – Salto in lungo maschile*

+Atletica – 100 metri ostacoli donne

6:00

Badminton – Finale doppio femminile

7:33

Vela – 49er FX femminile

+Vela – 49er maschile

8:50

Sollevamento pesi – Categoria fino a 87kg femminile

+Sollevamento pesi – Categoria oltre 87kg femminile

10:00

Equitazione – Concorso completo individuale e a squadre (salto a ostacoli)*

10:00

Ginnastica artistica – Finale anelli maschile

+Ginnastica artistica – Finale Corpo libero femminile*

+Ginnastica artistica – Finale volteggio uomini

11:09

Ciclismo su pista – Velocità a squadre femminile

12:55

Lotta – Categoria 60kg greco-romana maschile

+Lotta – Categoria 130kg greco-romana maschile

+Lotta- Categoria 76kg donne

13:00

Atletica – Lancio del disco femminile*

13:00

Badminton – Finale singolare maschile

14:15

Atletica – Finale 3.000 metri siepi maschile*

Atletica – Finale 5.000 metri femminile*

+ a seguire

* gara con italiani

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 e Rai Sport le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.