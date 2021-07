Tienimi Bordone – Tim Robinson, maestro del friddnguoll’

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone per gli abbonati del Post, ma per qualche settimana sarà aperto a tutti, in occasione della presentazione dell’app per ascoltare i podcast del Post. Tienimi Bordone tornerà poi a fare parte dell’offerta per chi è abbonato: e se non lo sei, puoi esserlo anche tu.

Il titolo si capisce?

Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e viene dalla musica, e però se uno pensa a Bordone e alla sua inclinazione a imparare e condividere e discutere un sacco di cose, fa ridere, perché sembra che dici “tienimi Bordone”. Tienimi Bordone.

Capito? Eh?

Era meglio “Tienimi Matteo”?