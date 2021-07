Tienimi Bordone, la raccolta della settimana

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce?

Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e viene dalla musica, e però se uno pensa a Bordone e alla sua inclinazione a imparare e condividere e discutere un sacco di cose, fa ridere, perché sembra che dici “tienimi Bordone”. Tienimi Bordone.

Capito? Eh?

Era meglio “Tienimi Matteo”?

Questa è la raccolta delle puntate della settimana iniziata lunedì 5 luglio.

Lunedì 5 luglio – In riva al fiume coi popcorn

Si sta lì, si è pronti… e poi inaspettatamente la soddisfazione non arriva



Martedì 6 luglio – Le scuse sono il rogito dei social

Quando succedono quei drammi che per loro natura restano circoscritti a internet e a un paio di giorni: meglio aspettare e lasciare che si risolvano da soli



Mercoledì 7 luglio – Musical, società e caschetto biondo

Libera come un personaggio di un backstage musical



Giovedì 8 luglio – Tanta Fedeltà, una rubrica di audio

Ti stai chiedendo quale giradischi comprare ma sai che in realtà è un modo per non affrontare una relazione irrisolta? Matteo Bordone risponde



Venerdì 9 luglio – Musica, musicisti e fandonie

E gli effetti di Shine, il film, sulla musica