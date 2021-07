Tienimi Bordone – Musical, società e caschetto biondo

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone per gli abbonati del Post, ma per qualche settimana sarà aperto a tutti, in occasione della presentazione dell’app per ascoltare i podcast del Post. Tienimi Bordone tornerà poi a fare parte dell’offerta per chi è abbonato: e se non lo sei, puoi esserlo anche tu.

Il titolo si capisce?

Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e viene dalla musica, e però se uno pensa a Bordone e alla sua inclinazione a imparare e condividere e discutere un sacco di cose, fa ridere, perché sembra che dici “tienimi Bordone”. Tienimi Bordone.

Capito? Eh?

Era meglio “Tienimi Matteo”?

Quando si parla delle coreografie di Busby Berkeley si intendono cose come questa.