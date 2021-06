Le partite di oggi agli Europei

Lunedì è stata la giornata più movimentata agli Europei. Prima la Spagna ha eliminato la Croazia con un movimentato 5-3, poi la Francia è stata battuta ai rigori dalla Svizzera contro ogni pronostico. Nel giro di due giorni il torneo ha perso la nazionale campione in carica (Portogallo), i campioni del mondo (Francia) e i vice campioni del mondo (Croazia). Oggi, martedì 29 giugno, gli ottavi di finale si concludono con l’attesissima Inghilterra-Germania a Wembley e per finire Svezia-Ucraina a Glasgow.

Ottavo di finale 7

Inghilterra-Germania

18.00

È una classica del calcio europeo, sempre combattuta e dall’esito mai scontato. La vincitrice potrebbe fare un bel passo verso la finale di Wembley, dato che ai quarti incontrerà la vincente di Svezia-Ucraina e in semifinale Repubblica Ceca o Danimarca. Pur essendo considerate tra le favorite, entrambe non hanno pienamente convinto fin qui. L’Inghilterra segna poco ma non prende gol, la Germania è piuttosto altalenante nei risultati, come si è visto nell’ultimo rischioso pareggio contro l’Ungheria. Il suo record contro l’Inghilterra, però, impressiona: a Wembley non perde da sette partite e l’ultima sconfitta in partite ufficiali contro gli inglesi risale addirittura alla finale dei Mondiali del 1966.

Ottavo di finale 8

Svezia-Ucraina

21.00

La Svezia si è qualificata da prima del girone con la Spagna e continua a essere una nazionale molto ostica da incontrare, per la sua fisicità e per il modo in cui sa adattarsi agli avversari che incontra. È ancora imbattuta nel torneo. L’Ucraina invece ha rischiato l’eliminazione: si è qualificata agli ottavi da ultima tra le migliori quattro terze classificate grazie alla differenza reti. Nonostante la deludente sconfitta contro l’Austria, ai gironi contro l’Olanda aveva dimostrato di potersela giocare.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta:

Il calendario delle partite dei prossimi giorni: