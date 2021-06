Lunedì sera la Svizzera ha eliminato la Francia dagli Europei di calcio, ribaltando ogni pronostico e vincendo un ottavo di finale il cui esito sembrava scontato. Alla Arena Nazionale di Bucarest i tempi regolamentari di Francia-Svizzera sono finiti 3 a 3, e nessuna delle due squadre è riuscita a segnare nella mezz’ora dei supplementari: ai rigori, infine, il giovane e fortissimo attaccante Kylian Mbappé, simbolo della nuova generazione di talenti francesi che vinse il Mondiale nel 2018, ha sbagliato quello decisivo facendoselo parare da Yann Sommer.

La Svizzera, fino a ieri protagonista di un Europeo non esaltante, passa dunque ai quarti, dove incontrerà la Spagna che nel pomeriggio aveva battuto la Croazia per 5 a 3 (anche lì, dopo i supplementari). La Francia, piena di talenti e di gran lunga la favorita dai pronostici per la vittoria finale del torneo, è fuori.

È stato senz’altro il più sorprendente risultato agli Europei fin qui, ed è arrivato al termine di una delle partite più ricche di gol ed emozioni del torneo. La partita era sembrata fin da subito più equilibrata del previsto, con la Svizzera allenata da Vladimir Petković che è stata in grado di contenere il fortissimo attacco francese. Al 15esimo ha segnato di testa lo svizzero Haris Seferović, e la partita è rimasta abbastanza in equilibrio per tutto il primo tempo. Al 54esimo poi la Svizzera ha ottenuto un calcio di rigore con cui avrebbe potuto portarsi sul 2 a 0. Il terzino del Torino Ricardo Rodriguez però se l’è fatto parare, e da lì nel giro di pochi minuti la Francia è dilagata segnando due gol, entrambi di Karim Benzema, di cui il primo particolarmente spettacolare.

Al 75esimo, il centrocampista Paul Pogba ha segnato un bellissimo gol da fuori area, portando la partita sul 3 a 1 e apparentemente chiudendola. Ma nonostante la superiorità tecnica della Francia fosse evidente, la Svizzera ha dimostrato una tenacia e un’organizzazione inaspettate ed è riuscita in qualche modo a rimontare, segnando un gol all’81esimo (di nuovo Seferović di testa) e poi pareggiando al termine di una grande azione al 90esimo, con Mario Gavranovic.

Ai supplementari entrambe le squadre hanno avuto alcune occasioni, e nonostante la Francia fosse evidentemente più pericolosa non è riuscita a segnare. Ai rigori tutti i giocatori hanno segnato fino all’ultimo, decisivo rigore di Mbappé, che già non aveva brillato nella partita, e che è stato parato da Sommer. È la prima volta dai Mondiali del 1938 che la Svizzera supera una partita a eliminazione diretta nella fase finale di un torneo importante.