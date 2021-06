Le partite di oggi agli Europei

Domenica, nella seconda giornata di ottavi di finale a Euro 2020, l’Olanda è stata eliminata a sorpresa dalla Repubblica Ceca e il Belgio ha battuto il Portogallo campione in carica: ai quarti di Monaco di Baviera incontrerà l’Italia. Oggi, lunedì 28 giugno, gli ottavi proseguono con Croazia-Spagna e Francia-Svizzera. Le due nazionali vincenti si incontreranno ai quarti di finale, venerdì 2 luglio a San Pietroburgo.

Ottavo di finale 5

Croazia-Spagna

18.00

Croazia e Spagna si affrontarono ai gironi di Euro 2016, e vinse la Croazia. Oggi si ritrovano agli ottavi di finale. Entrambe si sono presentate al torneo tra le meglio quotate, ma il loro percorso fin qui è stato più complicato del previsto. La Spagna è partita a rilento anche a causa delle positività al coronavirus riscontrate nel suo gruppo, ma si è ripresa battendo 5-0 la Slovacchia nell’ultima partita dei gironi. La Croazia si è qualificata battendo la Scozia all’ultima giornata dei gironi con un gol fondamentale di Ivan Perisic, fra i più in forma dei vice campioni del mondo, che però domenica è risultato positivo e quindi oggi non ci sarà.

Ottavo di finale 6

Francia-Svizzera

21.00

La Francia campione del mondo in carica gioca gli ottavi stasera a Bucarest contro la Svizzera, terza nel girone dell’Italia. La Francia ha iniziato il torneo con una promettente vittoria contro la Germania, ma poi sono arrivati due pareggi contro Ungheria e Portogallo. Sulla carta è la nazionale più completa a questi Europei, ma sta facendo i conti con alcuni dissidi interni e una forma fin qui non così brillante. La Svizzera invece non ha nulla da perdere: ha eguagliato il suo piazzamento agli ultimi Europei e ha l’occasione di migliorarlo, anche se la Francia non ha mai perso una partita ufficiale contro la Svizzera.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta: