Le partite di sabato agli Europei

Venerdì la seconda giornata della fase a gironi degli Europei è proseguita con la vittoria della Svezia sulla Slovacchia e i pareggi in Croazia-Repubblica Ceca e Inghilterra-Scozia. Oggi, sabato 19 giugno, si giocano le partite del girone più competitivo, il gruppo F, e quella che concluderà la seconda giornata del gruppo E. Dalle 15 alle 21 sono in programma Ungheria-Francia, Portogallo-Germania e Spagna-Polonia.

Gruppo F

Ungheria-Francia

15.00

All’esordio contro il Portogallo, l’Ungheria aveva retto bene fino agli ultimi dieci minuti, che sono bastati al Portogallo per dilagare e segnare tre gol. Dopo quel risultato, l’Ungheria non potrà arrivare tra le prime due se perde anche contro la Francia e se la Germania non batte il Portogallo. La Francia invece si è confermata come favorita battendo la Germania a Monaco. Oggi si qualifica agli ottavi se batte l’Ungheria e arriverà matematicamente tra le prime due se la Germania non batte il Portogallo.

Gruppo F

Portogallo-Germania

21.00

Dopo la sconfitta all’esordio, la Germania ospita a Monaco i campioni in carica del Portogallo, primi nel gruppo F grazie alla vittoria per 3-0 contro l’Ungheria. Con un’altra vittoria la squadra di Cristiano Ronaldo si qualifica matematicamente agli ottavi. La Germania però deve fare punti per non ritrovarsi a dover passare come una delle migliori terze classificata nell’ultima partita del girone contro l’Ungheria. Non potrà arrivare tra le prime due se perde e l’Ungheria non batte la Francia.

La classifica del gruppo F alla seconda giornata:

1) Portogallo 3

2) Francia 3

3) Germania 0

4) Ungheria 0

Gruppo E

Spagna-Polonia

21.00

Dopo il pareggio all’esordio contro la Svezia, la Spagna deve fare punti per non rischiare nulla. Anche se vince stasera non può ancora qualificarsi matematicamente. La Polonia invece ha perso la prima contro la Slovacchia e non potrà arrivare tra le prime due se stasera perde contro la Spagna.

La classifica provvisoria del gruppo E alla seconda giornata:

1) Svezia 4*

2) Slovacchia 3*

3) Spagna 1

4) Polonia 0

* una partita in più

– Leggi anche: Il calendario degli Europei 2021