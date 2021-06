Le partite di oggi agli Europei

Martedì, con le vittorie di Portogallo e Francia nel gruppo F, si è conclusa la prima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio. Oggi, mercoledì 16 giugno, inizia la seconda giornata e potranno arrivare le prime qualificazioni e anche le prime eliminazioni: secondo il regolamento, passano il turno le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate. Le partite di oggi sono Finlandia-Russia, Turchia-Galles e Italia-Svizzera.

Gruppo B

Finlandia-Russia

15.00

La Finlandia ha esordito sabato scorso nel primo grande torneo della sua storia. Doveva essere una giornata memorabile, è stata segnata invece dal malore di Christian Eriksen che ha condizionato tutti i giocatori in campo. Alla ripresa della partita, la Finlandia è riuscita a vincere, ma non ci sono stati festeggiamenti. Potrebbero esserci però oggi a San Pietroburgo, se dovesse ottenere un risultato favorevole contro la Russia e quindi qualificarsi in anticipo agli ottavi di finale. La Russia viene però da una pesante sconfitta subita contro il Belgio e deve reagire per non concludere il torneo già alla seconda giornata dei gironi, davanti ai suoi spettatori.

La classifica del gruppo B alla seconda giornata:

1) Belgio 3

2) Finlandia 3

3) Danimarca 0

4) Russia 0

Gruppo A

Turchia-Galles

18.00

Quella vista a Roma è stata una Turchia deludente e molto diversa da quella che ci si aspettava. Oggi a Baku ha bisogno di fare punti per restare in corsa nel gruppo A dopo la netta sconfitta subita contro l’Italia: non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Galles. Il Galles invece ha ottenuto un punto nel pareggio di sabato contro la Svizzera e sa già che dovrà faticare fino all’ultima giornata per passare il turno.

Italia-Svizzera

21.00

L’Italia può qualificarsi agli ottavi già stasera, se batte la Svizzera. Potrà anche essere già sicura del primo posto nel girone, se vince e il Galles non batte la Turchia. Rispetto alla partita di venerdì, Mancini userà gli stessi giocatori a eccezione dell’infortunato Alessandro Florenzi, terzino destro, che verrà sostituito da uno tra Rafael Toloi e Giovanni Di Lorenzo. La Svizzera invece ha pareggiato all’esordio e in questa giornata non può avere la certezza del primo o del secondo posto, né di essere eliminata. Come venerdì scorso, l’Olimpico sarà aperto a circa 15mila spettatori.

La classifica del gruppo A alla seconda giornata:

1) Italia 3

2) Galles 1

3) Svizzera 1

4) Turchia 0

