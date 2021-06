Italia-Svizzera degli Europei in TV e in streaming

Italia-Svizzera, seconda partita della Nazionale agli Europei di calcio, si gioca stasera allo Stadio Olimpico di Roma davanti a circa 15mila spettatori. L’Italia può qualificarsi agli ottavi già stasera, se vince. Potrà anche essere anche già sicura del primo posto nel girone, se vince e in serata il Galles non batte la Turchia. La Svizzera invece ha pareggiato all’esordio e in questa giornata non può avere la certezza del primo o del secondo posto, né di essere eliminata. Le due nazionali si sono affrontate l’ultima volta undici anni fa.

Rispetto alla vittoria di venerdì scorso contro la Turchia, Mancini userà gli stessi giocatori a eccezione dell’infortunato Alessandro Florenzi, terzino destro, che verrà sostituito da uno tra Rafael Toloi e Giovanni Di Lorenzo. Fra i titolari della Svizzera ci dovrebbero essere Ricardo Rodriguez del Torino, Remo Freuler dell’Atalanta, l’ex interista Xherdan Shaqiri e l’ex attaccante della Fiorentina Haris Seferovic.

Dove vedere Italia-Svizzera

Le partite dell’Italia agli Europei vengono trasmesse in diretta sia dalla Rai che da Sky. L’incontro di stasera contro la Svizzera sarà trasmesso dalla Rai su Rai 1 e online tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Su Sky si vedrà sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport Collection (205), o in streaming sulle piattaforme online Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Italia-Svizzera

Italia (4-3-3) Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Svizzera (3-4-2-1) Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic