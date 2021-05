L’Unione Europea imporrà nuove sanzioni alla Bielorussia

L’Unione Europea ha deciso che introdurrà nuove sanzioni economiche contro la Bielorussia e non permetterà l’uso degli aeroporti europei alla compagnia aerea di stato bielorussa Belavia. La decisione è stata presa come risposta al dirottamento di domenica del volo Ryanair Atene-Vilnius verso la capitale Minsk, ordinato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko per arrestare il giornalista di opposizione Roman Protasevich, che si trovava a bordo dell’aereo. La vicenda, definita da Ryanair «un gesto di pirateria aerea», ha provocato ampie critiche da parte dell’Unione Europea e di diversi leader dei paesi membri e sta causando uno dei momenti di maggiore tensione degli ultimi anni tra i paesi occidentali e la Bielorussia, che non fa parte dell’Unione Europea.

Durante una riunione straordinaria organizzata lunedì sera a Bruxelles, i leader dei paesi dell’Unione hanno chiesto la liberazione immediata di Protasevich e della sua compagna, Sofia Sapega, arrestata con lui all’aeroporto di Minsk. Allo stesso tempo, hanno invitato le compagnie aeree europee a non sorvolare più la Bielorussia e chiesto un’indagine dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO), agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha fissato un incontro urgente per giovedì. Le sanzioni devono ancora essere definite, ma ci si aspetta che saranno comunicate entro breve tempo.

L’aereo di Ryanair stava sorvolando la Bielorussia ed era quasi entrato nello spazio aereo della Lituania quando era stato affiancato da un jet militare MIG-29: con la scusa che ci fossero degli esplosivi a bordo, era stato costretto a cambiare rotta e atterrare a Minsk, dove le autorità bielorusse avevano arrestato Protasevich, accusato dal regime bielorusso di atti di terrorismo per il suo ruolo nell’organizzazione delle enormi proteste dello scorso anno contro Lukashenko.

I piloti di Ryanair avevano ricevuto l’ordine di deviare verso l’aeroporto più vicino a causa di una «potenziale minaccia per la sicurezza a bordo»: dalle ispezioni effettuate all’aeroporto di Minsk non era però stato trovato alcun esplosivo, e non è ancora chiaro il motivo per cui i piloti del volo non abbiano deciso di atterrare a Vilnius, che dalle ricostruzioni attuale sembra fosse l’aeroporto più vicino.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito il dirottamento del volo e il successivo arresto di Protasevich «un attacco alla democrazia, un attacco alla libertà di espressione e un attacco alla sovranità europea» e ha detto che questo «comportamento vergognoso» richiede «una risposta forte». Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha appoggiato la risposta dell’Unione Europea.

