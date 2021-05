Serie A, la classifica finale della stagione 2020/2021

L’ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si è giocata tra sabato 22 e domenica 23 maggio. Sabato si sono disputate tre partite ininfluenti per la classifica mentre domenica sono state concentrate tutte quelle che potevano ancora decidere qualcosa, ad eccezione di Inter-Udinese, partita in cui l’Inter ha festeggiato lo Scudetto, e Torino-Benevento. Nelle altre, Milan e Juventus si sono qualificate alla Champions League mentre il Napoli, che ha pareggiato contro il Verona, andrà in Europa League con la Lazio. In Conference League ci andrà invece la Roma, grazie al pareggio contro lo Spezia e alla miglior differenza reti rispetto al Sassuolo.

Sabato 22

20.45

Cagliari-Genoa 0-1

15° Shomurodov

Crotone-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Parma 3-0

20° Quagliarella, 44° Colley, 64° Gabbiadini

Domenica 23

15.00

Inter-Udinese 5-1

8° Young, 44° Eriksen, 55° Martinez, 64° Perisic, 71° Lukaku, 79° Pereyra

20.45

Atalanta-Milan 0-2

43° Kessie, 92° Kessie

Bologna-Juventus 1-4

6° Chiesa, 29° Morata, 45° Rabiot, 47° Morata, 85° Orsolini

Napoli-Verona 1-1

60° Rrhamani, 69° Faraoni

Sassuolo-Lazio 2-0

10° Kyriakopoulos, 78° Berardi

Spezia-Roma 2-2

6° Verde, 38° Pobega, 52° El Shaarawy, 85° Mkhitaryan

Torino-Benevento 1-1

29° Bremer, 72° Tello