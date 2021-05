Le elezioni di giovedì avvicineranno la Scozia all’indipendenza?

La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha definito le elezioni parlamentari che si terranno giovedì 6 maggio come «le più importanti nella storia della Scozia»: sono state forse dichiarazioni eccessive, come molte pronunciate durante le campagne elettorali, ma Sturgeon potrebbe in parte avere detto qualcosa di vero.

Nel caso di una larga vittoria del Partito Nazionalista Scozzese (SNP), europeista e di centrosinistra, quasi sicuramente il governo guidato da Sturgeon chiederà al governo centrale del Regno Unito, di cui la Scozia fa parte, di indire un nuovo referendum sull’indipendenza dopo quello fallito nel 2014. Se invece l’SNP dovesse ottenere un risultato inferiore rispetto alle ultime elezioni – come sembra dai sondaggi – la causa indipendentista perderebbe grande slancio, e difficilmente si riparlerebbe di un nuovo voto prima delle nuove elezioni del 2026; un orizzonte troppo lontano per fare programmi.

Ma giovedì l’SNP si gioca anche buona parte della sua sopravvivenza. Dopo 14 anni al potere in molti temono che un cattivo risultato elettorale innescherebbe un lento sgretolamento dei consensi del partito. «L’SNP ha perso un po’ della sua brillantezza: in molti mettono in dubbio i risultati raggiunti sulla sanità, l’educazione e la povertà», ha detto al Guardian Michael Ashcroft, imprenditore, ex vicesegretario dei Conservatori britannici e oggi rispettato esperto di sondaggi: «qualcuno dice apertamente che l’SNP è solo un mezzo per un fine, e che il partito che otterrà l’indipendenza dalla Scozia potrebbe non essere quello giusto per guidarla» nei prossimi anni.

L’SNP fu fondato negli anni Trenta, ma per decenni fu oscurato dai consensi della sezione scozzese del Partito Laburista, che dominò la politica della Scozia fino a circa quindici anni fa. Il sorpasso nel Parlamento scozzese – istituito nel 1999 come parte delle maggiori autonomie concesse dal governo centrale britannico Laburista ai vari stati del Regno Unito – avvenne nel 2007, quando il partito ottenne il 32,9 per cento dei voti spinto anche da un leader carismatico come Alex Salmond, che riuscì a saldare la causa indipendentista alle principali battaglie del centrosinistra europeo.

Salmond si dimise da primo ministro e da leader del partito dopo aver perso il referendum sull’indipendenza, nel 2014, ma la sua ex vicesegretaria del partito Nicola Sturgeon è stata in grado di ottenere consensi ancora superiori a quelli di Salmond. Da quando Sturgeon guida l’SNP, il partito ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti in una sola occasione, alle elezioni politiche del 2017 del Regno Unito.

Sturgeon, che oggi ha 50 anni, si è inoltre affermata come una leader autorevole sia nel Regno Unito – dove ormai da anni è una specie di leader dell’opposizione del governo centrale di Londra a guida Conservatrice – sia in Europa, anche grazie alle sue posizioni fortemente europeiste.

Anche all’inizio della pandemia, Sturgeon era stata lodata come una delle leader europee che avevano gestito meglio l’emergenza sanitaria. Il consenso crescente di Sturgeon e dell’SNP aveva inoltre gonfiato la quota di scozzesi favorevoli all’indipendenza dal Regno Unito, causa che nell’autunno del 2020 – in corrispondenza delle preoccupazioni per l’imminente uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione Europea – aveva raggiunto il suo picco storico. Nei mesi successivi però la tendenza aveva iniziato a invertirsi.

Fra febbraio e marzo Sturgeon è stata coinvolta in un complicato scandalo politico sulla gestione di una serie di accuse di violenza sessuale contro Alex Salmond, che nel 2018 portarono alle dimissioni di quest’ultimo da deputato (Salmond fu poi scagionato da tutte le accuse nel 2020). Nelle stesse settimane in tutto il Regno Unito è decollata la campagna vaccinale contro il coronavirus, soprattutto grazie agli sforzi del governo centrale guidato da uno dei principali avversari politici di Sturgeon, Boris Johnson. Da quel momento l’SNP ha perso quasi 10 punti nei sondaggi.

Diversi osservatori politici ritengono che le crepe nel consenso dell’SNP non si siano formate ieri. «Dopo 14 anni di governi dell’SNP non sarei sorpreso se ci fosse un crescente cinismo riguardo alle promesse che il partito non ha mantenuto», ha detto al Guardian James Mitchell, un politologo dell’università di Edimburgo che studia da tempo il consenso dell’SNP: «la gente è stufa, come lo era alla fine degli anni di dominio dei Laburisti».

Durante i suoi governi, l’SNP è riuscita a riportare il tasso di disoccupazione in Scozia ai livelli precedenti alla crisi economica del 2010, e ad usare il bilancio nazionale scozzese – controllato al 60 per cento dal governo regionale e al 40 da quello centrale – per misure di stampo progressista come la riduzione delle tasse per i più poveri, maggiori sostegni alle rette universitarie, e l’abbassamento dell’età minima per votare a 16 anni.

Al contempo la Scozia rimane un paese piccolo, periferico e piuttosto povero, dove un bambino su quattro vive in una famiglia sotto la soglia di povertà – e la cifra non è cambiata molto negli ultimi dieci anni, nota il Financial Times – in cui ogni anno muore per cause connesse alla tossicodipendenza un numero di persone altissimo e imparagonabile rispetto al resto dell’Europa, e dove il sistema sanitario è così poco apprezzato che in campagna elettorale l’SNP in caso di vittoria ha promesso un piano per ristrutturare tutti i principali ospedali del paese.

I partiti che stanno cercando di approfittare del momento di debolezza di Sturgeon e del logoramento dell’SNP sono soprattutto due: la sezione scozzese dei Laburisti britannici e quella dei Verdi.

I Laburisti scozzesi hanno un nuovo leader da appena due mesi, Anas Sarwar, e in molti hanno notato che la sua nomina ha coinciso quasi esattamente con il calo dei consensi a favore dell’indipendenza, tradizionalmente osteggiata dal Partito Laburista in favore di una sempre maggiore autonomia. Sarwar ha 38 anni ma è da anni uno dei politici scozzesi più in vista, anche perché è uno dei pochissimi non bianchi (i suoi genitori arrivarono a Glasgow dal Pakistan).

Sarwar ha posizioni piuttosto progressiste ma più tradizionali riguardo la monarchia e l’indipendenza dal Regno Unito, come del resto il segretario del partito nazionale Keir Starmer, e nelle settimane di campagna elettorale sta insistendo molto sul fatto che il prossimo governo scozzese dovrebbe concentrarsi più sulla ripresa dopo la pandemia che su un eventuale referendum sull’indipendenza.

Per ora la strategia sembra funzionare: il suo tasso di popolarità è più che raddoppiato negli ultimi due mesi, passando dal 19 al 38 per cento, e diversi elettori e analisti sono rimasti positivamente colpiti dal suo talento politico. «Davanti alle telecamere è rilassato, ha il senso dell’umorismo e comprende la forza di parlare in maniera empatica», ha notato Gina Davidson, giornalista politica dello Scotsman.