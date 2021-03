Matteo Salvini vuole creare un nuovo gruppo sovranista in Europa

Il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di essere al lavoro per creare un nuovo gruppo sovranista al Parlamento Europeo e di non avere intenzione di entrare nel Partito Popolare Europeo (PPE), il principale partito di centrodestra in Europa. La dichiarazione di Salvini, fatta durante un’intervista alla giornalista Annalisa Chirico su Facebook, arriva a pochi giorni dalla decisione di Fidesz, il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán, di uscire dal PPE.

La notizia data da Salvini è importante e inattesa. Nelle ultime settimane si era parlato infatti della possibilità che la Lega entrasse nel PPE, sia per una specie di svolta moderata di Salvini – iniziata con l’appoggio al governo Draghi e continuata con il voto a favore del Recovery Fund – sia per una serie di disaccordi all’interno di Identità e Democrazia, gruppo sovranista ed euroscettico di destra del Parlamento Europeo di cui la Lega fa parte.

Alla domanda di Chirico se intenda entrare nel PPE, Salvini ha detto che questa ipotesi «non è all’ordine del giorno», e che sta provando a creare un nuovo gruppo che coinvolga anche Fidesz e Diritto e Giustizia (PiS), il partito di estrema destra al governo in Polonia, che al momento sta nel gruppo Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei (dove è anche Fratelli d’Italia).

Stiamo lavorando per creare un nuovo gruppo, più forte, più incisivo, più inclusivo, più radicato che coinvolga anche altri movimenti che sono al governo in altri paesi. Stiamo lavorando per creare qualcosa di nuovo, perché mi sembra chiaro e evidente che il disastro sui vaccini è la rappresentazione che un certo tipo di Europa fondata su criteri e canoni vecchi non sia in grado di rispondere alle emergenze del 2021.

