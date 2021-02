È stato ucciso l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo

Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, è stato ucciso in un attacco compiuto lunedì mattina vicino a Goma, una città nell’est del paese. Nello stesso attacco sono stati uccisi anche un carabiniere italiano che era membro della sua scorta e l’autista dell’auto su cui viaggiavano, e ci sono altri feriti.

L’auto di Attanasio faceva parte di un convoglio di MONUSCO, la missione dell’ONU nella Repubblica Democratica del Congo. Il convoglio ospitava una delegazione della missione ONU che si stava dirigendo verso Rutshuru, circa 70 chilometri a nord di Goma, per visitare un programma di alimentazione scolastica gestito dall’ONU.

Per ora si hanno poche informazioni su quanto successo. Reuters scrive che secondo un portavoce del Parco nazionale di Virunga, che si estende fino a Goma, l’attacco è avvenuto alle 10.15 ora locale (le 9.15 italiane) a Kanyamahoro, pochi chilometri a nord di Goma. Sempre secondo un portavoce del Parco di Virunga, gli assalitori avevano come obiettivo quello di sequestrare personale dell’ONU.

È molto raro che un ambasciatore o un’ambasciatrice venga uccisi durante il mandato: sia perché sono alti funzionari di uno stato, e la loro uccisione potrebbe essere interpretato come un atto ostile che giustifica una ritorsione, sia perché di solito sono protetti da un complesso apparato di sicurezza. In uno dei pochissimi precedenti di questo tipo, nel 1990 l’ambasciatore italiano in Costa d’Avorio Daniele Occhipinti fu ucciso durante una rapina al ristorante dove stata cenando.

Attanasio era nato a Saronno, in provincia di Varese, aveva 43 anni ed era un diplomatico di carriera. Prima di assumere l’incarico di capo dell’ambasciata italiana in Repubblica Democratica del Congo, nel 2017, Attanasio aveva rappresentato lo stato italiano in Marocco, Nigeria e Svizzera. L’anno scorso aveva ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace – un premio patrocinato da vari ministeri del governo italiano – «per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli» e «per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà».

Nell’estate del 2018 aveva ospitato il conduttore Diego Bianchi durante la registrazione di un servizio di Propaganda Live sulla Repubblica Democratica del Congo, andato in onda nel marzo del 2019.

L’attacco non è ancora stato rivendicato. Nella Repubblica Democratica del Congo sono attive diverse milizie armate che in passato hanno preso di mira sia gli eserciti regolari sia i civili sia i ranger del parco. L’anno scorso durante l’attacco di una milizia locale morirono 16 persone, fra cui 12 ranger del parco. Al momento la missione ONU MONUSCO conta circa 15mila soldati nel paese.

In un comunicato, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha scritto che «non sono ancora chiare le circostanze di questo brutale attacco e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto accaduto».