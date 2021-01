Oggi Conte parla alla Camera

Oggi alle 12 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenterà alla Camera per riferire sulla crisi in corso, cominciata lo scorso 13 gennaio quando Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha ritirato dal governo le ministre Elena Bonetti (Pari opportunità) e Teresa Bellanova (Politiche agricole), oltre che il sottosegretario Ivan Scalfarotto, e annunciato che non lo avrebbe più sostenuto, a meno di grossi cambiamenti. Si è aperta così una crisi, a cui le forze politiche rimaste al governo (Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono le principali) hanno deciso di rispondere cercando una maggioranza senza Italia Viva. Dopo la discussione in Aula, oggi è previsto un voto di fiducia: non dovrebbe essere un problema per il governo, che alla Camera a meno di sorprese dovrebbe avere la maggioranza assoluta anche senza il partito di Renzi. Ma dall’andamento del voto di oggi si potrà capire meglio come sarà la giornata decisiva di domani al Senato. Il Post seguirà la giornata con un liveblog, che trovate qui sotto.