Il pacifico Trump

Nella notte fra giovedì 7 e venerdì 8 gennaio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha diffuso un nuovo video sull’attacco al Congresso statunitense avvenuto due giorni fa da parte di centinaia di suoi sostenitori. Durante l’attacco, che lui stesso aveva istigato fuori dal Congresso, Trump aveva diffuso un video in cui chiedeva ai rivoltosi di tornare a casa ma al contempo li ringraziava per il loro impegno: «Siete speciali, vi vogliamo bene».

Il tono del secondo video è molto diverso: Trump legge un comunicato in cui condanna fermamente le violenze, spiegando che le persone coinvolte nell’attacco «non rappresentano il nostro paese, e chi ha violato la legge dovrà risponderne». «Abbiamo appena superato un’elezione intensa che ha provocato emozioni forti: ma ora i toni si devono abbassare», ha aggiunto Trump. Il presidente ha proseguito sostenendo che la Casa Bianca stia lavorando per assicurare un’ordinata transizione dei poteri a una «nuova amministrazione»: è la prima volta che lascia intendere di avere perso le elezioni presidenziali (anche se nel video non nomina mai né Joe Biden né i Democratici).

Il video di Trump era stato preceduto da una brevissima conferenza stampa della portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany, in cui ha usato più o meno gli stessi toni e argomenti.

"Those who violently besieged our capitol are the opposite of everything this administration stands for," claims Kayleigh McEnany of rioters who were incited by the president. She then abruptly walks off without taking questions.

Here's the entire event. pic.twitter.com/yl5f2tgYRY

— Aaron Rupar (@atrupar) January 7, 2021