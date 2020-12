Le previsioni meteo per domani, giovedì 31 dicembre

Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare, giovedì 31 dicembre al Nord sarà una giornata per lo più soleggiata, con deboli nevicate sulle Alpi orientali, qualche rannuvolamento a partire dal pomeriggio e locali foschie al mattino e alla sera. Al Centro sarà nuvoloso al mattino, con rovesci su Marche settentrionali, Lazio e zone appenniniche. Nel pomeriggio sarà più sereno, anche in Sardegna, mentre sono previsti temporali sulla Toscana costiera e nel Lazio, in serata. Al Sud sarà prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola sulla Puglia, temporali sparsi su Basilicata e Calabria al mattino e locali piogge in Sicilia.