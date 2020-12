Le previsioni meteo per domani, sabato 19 dicembre

Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare, sabato 19 dicembre sarà una giornata prevalentemente nuvolosa e piovosa al Centro-Nord: di mattina pioverà a Genova e in Sardegna, dalle parti di Cagliari, e ci sarà nebbia su tutta la pianura Padana e sul versante adriatico. Di pomeriggio la nebbia diminuirà ma rimarrà nuvoloso in tutto il paese, e inoltre pioverà ancora in Liguria, tra Genova e Imperia. Di sera e di notte peggiorerà ancora nel Nord-Ovest, nelle province di Cuneo e Alessandria, ed è prevista pioggia anche in Emilia e in Lombardia meridionale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.