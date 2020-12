I sorteggi di Champions League con Juventus, Lazio e Atalanta

I sorteggi degli ottavi di finale di Champions League sono in programma oggi a partire dalle 12 nella sede della UEFA a Nyon. Stabiliranno le partite del primo turno a eliminazione diretta del torneo, al quale parteciperanno le sedici migliori squadre europee di questa stagione. Dalla fase a gironi sono rimaste tre squadre italiane: Juventus, Lazio e Atalanta. L’Inter invece è stata eliminata da ultima del suo girone e non parteciperà nemmeno all’Europa League, il cui sorteggio con Milan, Roma e Napoli è in programma oggi a partire dalle 13 nella stessa sede.

Le possibili avversarie di Juventus, Lazio e Atalanta

Tutte le squadre qualificate sono state divise fra prime e seconde classificate dei rispettivi gironi in base al loro piazzamento finale, in questo modo:

Prime

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Borussia Dortmund

Juventus

PSG

Seconde

Atletico Madrid

Borussia Mönchengladbach

Porto

Atalanta

Siviglia

Lazio

Barcellona

Lipsia

Le regole dei sorteggi

Ciascuna delle prime classificate verrà accoppiata a una delle seconde: le prime avranno inoltre il diritto di giocare in trasferta l’andata e in casa il ritorno. In questo turno non si potranno incontrare squadre provenienti dallo stesso girone e dallo stesso campionato: questo vuol dire, per esempio, che la Juventus potrà essere sorteggiata soltanto con cinque seconde classificate: Atletico Madrid, Borussia, Porto, Siviglia e Lipsia. L’Atalanta invece eviterà il Liverpool, mentre la Lazio il Borussia Dortmund. Le partite di andata si disputeranno tra il 17 e il 24 febbraio, quelle di ritorno tra il 9 e il 17 marzo.

Dove vedere i sorteggi

I sorteggi degli ottavi di finale di Champions League verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi anche in chiaro da Mediaset su 20 Mediaset e in streaming tramite il sito di Sport Mediaset, o da Sky su Sky Sport 24 (canale 200), Sky Sport Football (canale 2013) e in diretta streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV.