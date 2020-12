Dove vedere i sorteggi di Europa League in diretta

I sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League sono in programma oggi a partire dalle 13 nella sede della UEFA a Nyon. Stabiliranno le partite del primo turno a eliminazione diretta del secondo torneo europeo per squadre di club, al quale parteciperanno le trentadue qualificate dalla fase a gironi. Le italiane sono tre, le stesse che hanno iniziato il torneo: Milan, Roma e Napoli.

Le partite dei sedicesimi sorteggiate:

Le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma

Tutte le squadre qualificate sono state divise fra teste di serie e non in base al piazzamento nel girone e al loro coefficiente UEFA. A questo sorteggio parteciperanno inoltre le terze classificate dei gironi di Champions League.

Teste di serie

Roma

Arsenal

Leverkusen

Rangers

PSV Eindhoven

Napoli

Leicester

Milan

Villarreal

Tottenham

Dinamo Zagabria

Hoffenheim

Manchester United*

Club Bruges*

Shakhtar Donetsk*

Ajax*

Non teste di serie

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga

Lille

Maccabi Tel-Aviv

Anversa

Wolfsberg

Stella Rossa

Krasnodar*

Salisburgo*

Krasnodar

Dynamo Kiev*

Olympiacos*

* dalla Champions League

Le regole dei sorteggi

Ciascuna delle teste di serie verrà accoppiata a una delle non teste di serie: le prime avranno il diritto di giocare in trasferta l’andata e in casa il ritorno. In questo turno non si potranno incontrare squadre provenienti dallo stesso girone e dallo stesso campionato: questo vuol dire che Milan, Napoli e Roma non potranno incontrare rispettivamente Lille, Real Sociedad e Young Boys. Le partite di andata si disputeranno il 18 febbraio, quelle di ritorno il 25 dello stesso mese.

Dove vedere i sorteggi

I sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi anche da Sky su Sky Sport 24 (canale 200), Sky Sport Football (canale 2013) e in diretta streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV.

