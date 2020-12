La haka degli All Blacks ha messo nei guai il rugby argentino

L’omaggio della Nazionale di rugby neozelandese a Diego Armando Maradona è stato uno dei momenti sportivi più visti e apprezzati dell’anno. Per ricordare il campione argentino, gli All Blacks sono andati contro la loro stessa tradizione: sulla maglia nera, infatti, non vengono mai stampati i nomi, perché è di tutti e allo stesso tempo non appartiene a nessuno. I giocatori la ricevono soltanto temporaneamente per consegnarla simbolicamente migliore di come l’hanno ricevuta a chi verrà dopo di loro. Per l’Argentina, tuttavia, il valore simbolico della haka per Maradona è stato tale da generare una serie di ripercussioni che definire devastanti non è esagerato: i giornali locali stanno descrivendo il momento del rugby nazionale come il «peggiore della sua storia».

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka. ????: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV — All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020

Inizialmente la haka degli All Blacks ha avuto come effetto quello di evidenziare per contrasto il modo sbrigativo con cui la Nazionale argentina ha pensato di rendere omaggio allo sportivo più importante nella storia del loro paese: un sottile striscia nera tenuta al braccio da tutti i membri della squadra, ma quasi impossibile da notare sopra le maglie dei giocatori. Già il giorno stesso della partita in Argentina si era iniziato a parlare in modo pressoché unanime di «vergogna» e «scandalo» per la scarsa sensibilità mostrata in un momento di lutto nazionale così sentito.

La squadra, di base in Australia da alcune settimane per disputare il torneo Tre Nazioni, è stata raggiunta dalle polemiche domenica, il giorno dopo la partita, e ha subito iniziato a scusarsi. Il capitano, Pablo Matera, e l’allenatore, Mario Ledesma, hanno spiegato di essere stati talmente concentrati sulla partita — potenzialmente decisiva per l’andamento del torneo — da sottostimare le reazioni generate nel paese dalla morte di Maradona. Una settimana prima, infatti, avevano ottenuto la vittoria più importante nella loro storia battendo gli All Blacks a Sydney, e avevano la possibilità di vincere il torneo. I due hanno inoltre spiegato di essere stati informati per tempo dell’iniziativa organizzata dai neozelandesi, i quali avrebbero voluto che la maglietta di Maradona fosse stata presa da un loro giocatore al termine della haka. L’invito è stato però rifiutato — cosa che ha attirato altre critiche — e la maglia è stata raccolta da un membro dello staff tecnico.

Aclaración del equipo: un mensaje del capitán Pablo Matera "Sabemos que el homenaje que hicimos para Diego causó decepción, pero queríamos decirles que de ninguna manera fue nuestra intención". https://t.co/fg4nhs7lU3 — Los Pumas (@lospumas) November 30, 2020

Tra le numerose critiche rivolte alla nazionale sudamericana, alcune hanno tirato in ballo una più ampia questione sociale, dato che il rugby in Argentina conserva più che in molti altri paesi un carattere elitario ereditato dalle origini benestanti di un gioco nato e formatosi nei college britannici due secoli fa. Il rugby argentino viene giocato quasi esclusivamente dai discendenti di famiglie europee medio borghesi e ha i suoi maggiori centri nelle più ricche aree rurali del paese. La connotazione del rugby argentino trova conferma nella sua nazionale, composta per la maggior parte da giocatori bianchi con origini europee — italiane in particolare — o dai prezzi dei biglietti: in media assistere a una partita dei Jaguares di Buenos Aires costa almeno il doppio di una partita del campionato di calcio, lo sport più popolare nel paese.

In questo contesto, a inizio settimana sono emersi alcuni tweet di carattere fortemente razzista pubblicati su Twitter tra il 2011 e il 2013 e mai cancellati dal capitano, Pablo Matera (oggi ventisettenne), e da altri due importanti giocatori della nazionale, Guido Petti (26) e Santiago Socino (28). Nei loro vecchi tweet i tre giocatori — tutti di origini italiane — facevano riferimento esplicito a violenze e odio contro neri, boliviani, paraguaiani e nei confronti delle loro domestiche straniere. Socino scriveva: «Non sono a favore dell’apartheid, ma credo che dovremmo iniziare a separare gli autobus normali da quelli in cui si sono dei neri». Matera invece scriveva: «Bella mattina per uscire a schiacciare neri con la macchina».

Si bien los mensajes fueron expresados entre 2011 y 2013 y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas, desde la Unión Argentina de Rugby condenamos cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable… — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) December 1, 2020

Matera e Petti hanno cancellato il loro profilo e si sono scusati pubblicamente, dicendo di averli scritti quando erano giovani e incoscienti. Lo stesso ha fatto Socino, il cui profilo Twitter è ancora online. La federazione argentina ha reagito sospendendoli a tempo indeterminato, revocando la fascia di capitano a Matera e aprendo una più profonda indagine interna. Nel comunicato pubblicato martedì si legge: «Nonostante i messaggi siano stati espressi tra il 2011 e il 2013, l’Argentina Rugby Union condanna ogni espressione di odio e ritiene inaccettabile che chi li abbia espressi possa rappresentare il ​​paese». Altri però stanno prendendo le difese dei giocatori sospesi, sostenendo che non possano essere maltrattati pubblicamente per messaggi scritti a diciotto anni. Nel frattempo, la nazionale si trova ancora in Australia, dove sabato, sotto enormi pressioni, giocherà l’ultima partita del Tre Nazioni contro la squadra locale.